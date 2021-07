Bierdouches doorn in het oog van Deense voetbalbond DBU

Donderdag, 1 juli 2021 om 11:17 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:35

De Deense voetbalbond maakt zich zorgen over zijn eigen supporters. De DBU kreeg van de UEFA al tienduizenden euro's aan boetes opgelegd voor biergooiende fans. Woordvoerder Jakob Höyer vreest dat de bond na de torenhoge boetes ook een reglementaire straf tegemoet moet zien, mochten de bierdouches aanhouden. De bond zegt in het restant van het toernooi middels het ticketingsysteem en camerabewaking strenger toe te zien en sluit niet uit dat er stadionverboden volgen.

Denemarken speelde dit EK al zijn groepswedstrijden in het Parken Stadium in Kopenhagen. De achtste finale tegen Wales werd afgewerkt in de Johan Cruijff ArenA. Dat uitbundige fans hun mede-supporters bij een doelpunt trakteren op een bierdouche, baart de Deense bond zorgen. "We hebben verschillende boetes opgelegd gekregen van de UEFA", bevestigt Höyer tegen Ekstra Bladet. "Wanneer dergelijke situaties zich blijven voordoen, worden de boetes verhoogd. Op dit moment loopt het in de honderdduizenden kronen (tienduizenden euro's, red.)."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Denemarken kwam pas laat op gang dit EK en verzekerde zich in de laatste poulewedstrijd van de achtste finales, toen Rusland met 1-4 werd verslagen. "Het is mooi dat er feest is en dat mensen enthousiast zijn, maar het is zeer problematisch voor anderen", gaat Höyer verder. "Veel fans gaan naar huis met een slechte ervaring. Er is sprake van onhoudbaar en onaanvaardbaar gedrag. We proberen de dialoog aan te gaan met onze fans en hen duidelijk te maken dat ze het voor velen verpesten. In het ergste geval worden de boetes omgezet naar puntenstraffen in kwalificatiewedstrijden voor het volgende EK."

De Deense voetbalkoorts reikt inmiddels zo ver dat fans de handen ineen hebben geslagen om een privéjet te huren om de kwartfinale in Baku te kunnen meemaken, meldt TV Midtvest. Naast vervoer heen en terug bestaat de reis uit een gratis bar, kaviaar, een driegangendiner aan boord en toegang tot de kwartfinale tussen Denemarken en Tsjechië. De kosten bedragen een slordige vijftigduizend euro. Het bedrijf Herning Helicopters maakt er inmiddels werk van en plaatste enkele dagen geleden een oproep op Facebook.

De Deense voetbalbond heeft ondertussen zijn vijftig meest trouwe fans beloond met een gratis vlucht en ticket voor de wedstrijd. De supporters hebben de afgelopen jaren de meeste zogeheten loyaliteitspunten verzameld via de fanclub van het nationale team en reizen samen met de spelers en andere medewerkers van de Deense bond af naar Baku. Joakim Maehle, Martin Braithwaite en Mathias Jörgensen verrasten de supporters met het nieuws via een persoonlijke videocall.