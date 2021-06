Lex Immers staat voor rigoureus besluit in lange carrière

Woensdag, 30 juni 2021 om 08:01 • Daniel Cabot Kerkdijk

Lex Immers keert mogelijk niet meer terug in het betaald voetbal. De aanvallende middenvelder van NAC Breda, deze maand 35 jaar geworden, overweegt volgens de woensdageditie van BN DeStem een punt achter zijn loopbaan te zetten. Volgens het regionale dagblad protesteert het lichaam van Immers steeds vaker en denkt hij serieus na over zijn toekomst.

Immers ontbrak bij de eerste training op het nieuwe seizoen omdat hij een aangepast en individueel trainingsprogramma volgt, zo verzekerde NAC. Volgens BN DeStem was de middenvelder annex aanvaller echter nergens te bekennen en vraagt hij zichzelf serieus af of hij op zijn leeftijd nog een seizoen kan bikkelen in de Keuken Kampioen Divisie.

Immers was in het voorbije reguliere seizoen goed voor zes doelpunten en vier assists. Het was ook een voetbaljaargang waarin de ex-speler van ADO Den Haag en Feyenoord werd getroffen door het coronavirus en twee blessures aan de hamstrings. Hij kwam in totaal tot 31 ontmoetingen in de Keuken Kampioen Divisie en de daaropvolgende play-offs.

Het contract van Immers met NAC loopt nog een seizoen door, waardoor hij zodoende zou moeten afzien van het resterende salaris. De routinier is sinds augustus 2007 in het betaald voetbal actief. Hij speelde in twee verschillende periodes voor ADO Den Haag en droeg tussen juli 2012 en januari 2016 het tenue van Feyenoord om de schouders. Daarna was hij in het buitenland actief voor Cardiff City en Club Brugge.