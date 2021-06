Roy Keane: ‘Als ik Ronaldo was, zou ik hem aanpakken in de kleedkamer’

Maandag, 28 juni 2021 om 00:09 • Dominic Mostert

Roy Keane heeft geen goed woord over voor het optreden van João Félix in de achtste finale van het EK tussen België en Portugal (1-0). Tien minuten na de pauze, toen België al op voorsprong stond, maakte Félix zijn entree als vervanger van João Moutinho. Keane, werkzaam als analist bij ITV, verwondert zich over het gebrek aan daadkracht van de man die in de zomer van 2019 voor 126 miljoen euro overstapte van Benfica naar Atlético Madrid.

Portugal vuurde liefst 23 doelpogingen af tegen België, het hoogste aantal op dit EK voor een ploeg die niet wist te scoren. Van die 23 schoten waren er 5 op doel. De allerlaatste kans was voor Félix, die in de blessuretijd vanaf de rand van het strafschopgebied naast schoot nadat André Silva de bal voor hem klaarlegde. Keane vond het frustrerend dat Félix er niet in slaagde om Thibaut Courtois te testen en vond ook dat Bruno Fernandes tekortschoot in Sevilla. De middenvelder van Manchester United maakte gelijktijdig met Félix zijn opwachting.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Het irriteerde me, zeker omdat het goede spelers zijn. Het valt niet goed te praten als je spelers ziet die niet eens op doel kunnen schieten", foetert de oud-middenvelder van Manchester United. "Stel tenminste de keeper op de proef! Félix, de invaller, die jongen is een bedrieger, een bedrieger. Hij valt in, het hele land heeft je nodig... Schiet op doel! Hoeveel heeft hij gekost? 100 miljoen pond? Als ik Cristiano Ronaldo was, zou ik hem zeker aanpakken in de kleedkamer. Het was schrikbarend. Ik werd helemaal gek van Félix en Fernandes. Portugal kan alleen zichzelf de schuld geven. Ze hebben wel gevochten, maar kwamen tekort."

België kreeg niet meer zoveel schoten te verwerken sinds de wedstrijd tegen Brazilië (27) in de kwartfinale van het WK 2018 (1-2 zege). De Rode Duivels wonnen de wedstrijd tegen Portugal door een doelpunt van Thorgan Hazard in de eerste helft. Vrijdagavond staat de kwartfinale tegen Italië op het programma in München.