‘Jong Indonesië in de Keuken Kampioen Divisie is één van de ideeën’

Zaterdag, 26 juni 2021 om 08:10 • Laatste update: 08:18

Chris Woerts verzekert dat de entree van Jong Indonesië in de Keuken Kampioen Divisie een van de ideeën is die leeft onder de organisaties van de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. Momenteel valt de Eredivisie nog onder de Eredivisie CV en de KKD onder de Coöperatie Eerste Divisie, maar men gaat ernaar toewerken dat beide competities onder één organisatie vallen. De keuze voor de eventuele toetreding van Jong Indonesië, een unicum in de voetbalwereld, heeft vooral een financieel belang.

“Een van de doelstellingen is om de mediarechten te laten groeien, maar dat is heel lastig. Met name de buitenlandrechten, die leveren in Nederland maar twaalf miljoen euro op. In Engeland bijvoorbeeld drie miljard euro, dat is een heel groot gat”, vertelde de sportmarketeer vrijdagavond laat in De Oranjezomer. “Eén van de ideeën die nu leeft bij de Ere- en Eerste Divisie is om een elftal uit een groot land qua inwoners, Indonesië, dus Jong Indonesië, in te laten stromen in de Keuken Kampioen Divisie.”

“Dan heb je in ieder geval 270 miljoen mensen erbij die naar die wedstrijden gaan kijken.” Johan Derksen vond het maar niks. “Het wordt een circus dus. Het is al belachelijk met die Jong-elftallen die geen kampioen kunnen worden en ook niet kunnen degraderen. Dat is geen competitie”, benadrukte de analyticus, die bijval kreeg van René van der Gijp. “Waar zijn we nou mee bezig joh. We zijn gek geworden.”

“Het is serieus ter sprake gekomen”, verzekerde Woerts. “Ik moest er ook om glimlachen toen ik het hoorde. Ze zeggen: ‘het draagt wel bij aan de ontwikkeling van een voetballand, met meer weerstand in de Keuken Kampioen Divisie’. Maar dat is één van de methodes waar ze aan denken”, verzekerde Woerts.

“Je denkt toch niet dat er ook maar één Indonesiër is, tenzij die een beetje gek, die gaat kijken naar Jong Indonesië tegen TOP Oss”, vroeg Van der Gijp zich openlijk af. Derksen snapt niet waarom er ‘gekke’ en ‘halsbrekende’ toeren worden uitgehaald om de Keuken Kampioen Divisie op de been te houden. “Ze denken zelf dat ze meer waard zijn”, antwoordde Woerts. “Ze worden een beetje in stand gehouden door de subsidies vanuit de Eredivisie. Negen miljoen euro aan televisiegelden elk jaar komen er binnen en ze laten nu iemand kijken of ze zelfstandig die rechten kunnen verkopen.”

“Ze denken: als we Jong Indonesië laten instromen, dan hebben we er toch 270 miljoen potentiële fans erbij. De televisierechten worden dan ook goed betaald, dus het is geen gekke gedachte”, benadrukte Woerts. “Het zou veel aandacht krijgen, absoluut.”