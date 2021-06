Alexander Büttner werkt aan terugkeer en duikt op in Eredivisie

Vrijdag, 25 juni 2021 om 10:48 • Yanick Vos

Alexander Büttner keert mogelijk terug in de Eredivisie. De 32-jarige clubloze linksback sluit de komende periode aan bij RKC Waalwijk, waar hij volgens de clubwebsite gaat meetrainen met de selectie van trainer Joseph Oosting om zijn conditie op peil te houden.

Büttner zit al geruime tijd zonder club. Afgelopen winter zette hij zijn handtekening onder een contract bij Apollon Limassol. Na een paar weken vertrok de linkervleugelverdediger echter alweer uit Cyprus, nog voordat hij een officiële wedstrijd had gespeeld. De laatste wedstrijd waarin Büttner in actie kwam, was op 18 juli 2020. Toen speelde hij met New England Revolution tegen DC United in de Major League Soccer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen traint Büttner mee met de selectie van Oosting. RKC meldt niet of de linksback, ex-speler van onder meer Vitesse, Manchester United, Dinamo Moskou en Anderlecht, in aanmerking komt voor een contract. Het is niet voor het eerst dat de club uit Waalwijk op deze manier een kans biedt aan een ervaren speler. Vorig jaar sloten Vurnon Anita en Gregory van der Wiel op vergelijkbare wijze aan bij de selectie van toenmalig trainer Fred Grim.

Behalve Büttner traint ook Issam El Maach mee bij RKC. Volgens 1Limburg doet de clubloze keeper dat in de hoop een contract af te dwingen. Afgelopen seizoen vertrok de ex-keeper van VVV-Venlo en Vitesse transfervrij bij Ajax.