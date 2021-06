Daniëlle van de Donk maakt toptransfer naar recordwinnaar van CL

Maandag, 21 juni 2021 om 17:15 • Chris Meijer • Laatste update: 17:17

Daniëlle van de Donk heeft een toptransfer te pakken. Olympique Lyon, recordwinnaar van de Champions League, maakt via de officiële kanalen bekend dat de 29-jarige international van de Oranje Leeuwinnen een contract tot medio 2023 heeft ondertekend. Van de Donk komt transfervrij over van Arsenal, waar ze de afgelopen zes jaar speelde.

Van de Donk speelde voor achtereenvolgens Willem II, VVV-Venlo, PSV en het Zweedse Kopparbergs/Göteborg FC, alvorens ze in 2015 bij Arsenal terechtkwam. Met the Gunners won ze in de afgelopen zes jaar een FA Women’s Cup, een FA WSL Cup en een titel in de Women's Super League. Nu liep haar contract in Londen af en heeft ze ervoor gekozen om een transfer te maken, waardoor het aantal Nederlandse speelsters van Arsenal verder afneemt: Jill Roord koos eerder deze zomer al voor een overstap naar VfL Wolfsburg. Vivianne Miedema blijft daarentegen wél bij Arsenal actief.

Olympique Lyon is een uitermate grote naam in het vrouwenvoetbal. De Franse club is met zeven eindzeges de recordwinnaar van de Champions League. In het afgelopen seizoen was Olympique Lyon voor het eerst in vijf jaar niet de beste van Europa League, na een nederlaag in de kwartfinale tegen Paris Saint-Germain. Het Barcelona van Lieke Martens won uiteindelijk de Champions League. Ook in de eigen competitie vormde PSG een sta-in-de-weg, door Olympique Lyon voor het eerst in acht jaar van de landstitel te houden.