Heerenveen haalt Ole Tobiasen én assistent van Jong Oranje binnen

Maandag, 21 juni 2021 om 16:45 • Chris Meijer

SC Heerenveen heeft met Peter Reekers en Ole Tobiasen twee nieuwe assistenten voor hoofdtrainer Johnny Jansen binnengehaald, zo maakt de Friese club via de officiële kanalen wereldkundig. Reekers was tot voor kort werkzaam als assistent bij Jong Oranje én Heracles Almelo, terwijl Tobiasen clubloos was sinds zijn ontslag als hoofdtrainer van Almere City in maart van dit jaar. Reekers tekent in Heerenveen een contract voor drie seizoenen, Tobiasen ligt vast tot medio 2023.

Foto: sc Heerenveen

Reekers, voormalig speler van onder meer Heracles en VVV-Venlo, was de afgelopen zeven jaar in Almelo werkzaam als assistent van John Stegeman en Frank Wormuth en trainer van Jong Heracles (tussen 2016 en 2020). Vanaf de zomer van 2019 combineerde hij zijn werkzaamheden bij Heracles met de functie van assistent bij Jong Oranje, waar hij naast Erwin van de Looi werkte. Tobiasen, ex-speler van onder meer FC Kopenhagen, Heerenveen, Ajax, AZ en MVV Maastricht, had verschillende functies bij Roda JC Kerkrade, Excelsior, NAC Breda en Sparta Rotterdam voordat hij bij Almere City terechtkwam.

Tobiasen was in Almere assistent- en interim-trainer, voordat hij een jaar geleden zelfstandig aan het roer kwam te staan. De clubleiding besloot hem in maart na een reeks tegenvallende resultaten op straat te zetten, ondanks dat Almere nadrukkelijk meedeed in de strijd om promotie. “Van tevoren bepaal je met wat voor mensen, met wat voor trainers je wilt werken om het maximale uit de spelers en de groep te halen. Je zoekt verschillende karakters en kwaliteiten, die elkaar aanvullen en die als staf kunnen samenwerken en presteren. Zo zijn we uitgekomen bij Peter en Ole”, zo licht technisch directeur Ferry de Haan toe.

“Met beiden halen we kennis en kunde in huis”, zo gaat De Haan verder. “Peter is tactisch sterk en heeft veel aandacht voor individuele ontwikkeling. Bij sc Heerenveen hebben we genoeg talent, bij Jong Oranje heeft hij bewezen hier goed mee te kunnen werken. We zijn blij dat hij uit meerdere opties voor ons heeft gekozen. Ole heeft aangetoond dat hij een team kan laten ontwikkelen en presteren: met Almere deed hij lang bovenin mee. Bovendien is hij bekend met de clubcultuur. We hebben alle vertrouwen in beide heren en de samenwerking met Johnny.”