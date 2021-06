Amerikaans avontuur komt ten einde voor bestbetaalde Nederlander in MLS

Jürgen Locadia lijkt geen toekomst meer te hebben bij FC Cincinnati, zo heeft directeur Gerard Nijkamp in diverse Amerikaanse media laten doorschemeren. De club die zijn competitiewedstrijden afwerkt in de Major League Soccer huurde de 27-jarige spits sinds februari 2020 van Brighton & Hove Albion. In eerste instantie werd de afgesproken huurperiode verlengd tot 30 juni 2021 en werd er een optie tot koop bedongen. Nu maakt Cincinnati echter bekend de koopoptie niet te lichten.

“Ik heb vorige week met Brighton gesproken”, vertelt Nijkamp in diverse lokale media. “We gaan de optie tot koop niet lichten. Dat is duidelijk. Als er andere mogelijkheden zijn, overwegen we misschien hem te houden. De deur is dus niet helemaal dicht, maar ik denk dat het lastig gaat worden hem te houden.” Mocht er inderdaad geen nieuwe overeenkomst bereikt worden, keert Locadia dus per 1 juli weer terug naar Brighton, waar hij nog tot medio 2022 onder contract staat.

Het avontuur in de MLS is voor Locadia niet uitgedraaid op een onverdeeld succes. De voormalig spits van PSV speelde in totaal 24 wedstrijden voor Cincinnati, en kwam niet verder dan drie treffers. Voordat zijn huurperiode ten einde komt kan Locadia nog drie wedstrijden in actie komen namens de ploeg waar Jaap Stam de hoofdtrainer is. Voor zijn overgang naar Cincinnati kwam de aanvaller op huurbasis in actie voor TSG Hoffenheim, waar hij tot vijf doelpunten kwam in twaalf optredens.

Mogelijk vormt het salaris van Locadia een struikelblok voor Cincinnati om de optie tot koop te lichten. Vorige maand publiceerde de MLS de jaarlijkse lijst met salarissen van alle spelers uit de competitie. Daaruit bleek dat Locadia bij zijn club omgerekend liefst 2,32 miljoen euro per seizoen opstrijkt. Daarmee is hij met afstand de bestbetaalde Nederlander uit de competitie.