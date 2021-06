Goeroe waarschuwt Frank de Boer: ‘Het is nu echt een gevaar bij Oranje’

Dinsdag, 15 juni 2021 om 07:02 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:12

Inspanningsfysioloog Raymond Verheijen vindt dat Frank de Boer rekening moet houden met de fitheid van Patrick van Aanholt. De linkerverdediger was in het eerste EK-duel van Nederland met Oekraïne (3-2 winst) een verrassing in de basiself en zal mogelijk ook in de resterende wedstrijden op het toernooi aan het startsignaal verschijnen. Daar schuilt volgens Verheijen het grote gevaar, daar Van Aanholt vorig seizoen slechts 1865 minuten voor Crystal Palace speelde en hij zichzelf in staat acht om negentig minuten in actie te komen.

Verheijen zet daar grote vraagtekens bij. “Dan komt hij tijdens het toernooi in de problemen, omdat hij langzaam herstelt”, verklaart de inspanningsfysioloog dinsdag in gesprek met De Telegraaf. “Overbelasting is op dit moment echt een gevaar bij Oranje. En dat komt door onderbelasting van sommige spelers bij hun clubs.” Van Aanholt is zeker niet de enige speler met een gebruiksaanwijzing op dat gebied. Nathan Aké speelde minder dan duizend minuten voor Manchester City, terwijl Daley Blind door blessureleed bijna drie maanden geleden zijn laatste volledige wedstrijd afwerkte.

Het artikel gaat verder onder de video ‘Ik heb vraagtekens bij Dumfries, hij kijkt zo onnozel uit zijn ogen’ Meer videos

Van Aanholt en Blind werden zondag na ruim een uur spelen naar de kant gehaald door De Boer en dat is volgens Verheijen een goed teken. “Het is voor mij een teken dat er individuele periodisering plaatsheeft in de teamperiodisering. Vanaf de buitenkant lijkt het erop dat er met allerlei spelers rekening wordt gehouden. In het oefenduel met Schotland werden Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum al na een half uur gewisseld. Dat is voor de buitenwacht misschien raar, maar écht goed.”

Verheijen denkt dat De Boer ‘ouderwetse en amateuristische’ methodes als survival-of-the-fittest en snel optrainen links laat liggen. Hij hoopt dat de bondscoach deze lijn blijft volgen. “Uit eigen ervaring weet ik dat spelers, zeker op een eindtoernooi, zo graag willen, dat ze écht moeten worden afgeremd”, verzekert de inspanningsgoeroe, die tussen 1998 en 2004 tot de staf van het Nederlands elftal behoorde. “Gek gezegd kan het zo zijn dat Nederland nu de EK-finale haalt, maar dat er tegen die tijd nog steeds spelers zijn die niet elke training volledig mee maken.”