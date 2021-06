‘Rafael Benítez staat voor pikante terugkeer in de Premier League’

Donderdag, 10 juni 2021 om 13:20 • Rian Rosendaal

Everton denkt aan Rafael Benítez als opvolger van de naar Real Madrid vertrokken Carlo Ancelotti, zo onthult de Daily Mirror donderdag. The Toffees willen de aanval openen op de topploegen in de Premier League en denken dat de Spaanse coach de ideale kandidaat is om die doelstelling te verwezenlijken. Benítez zit zonder werkgever sinds zijn vertrek bij het Chinese Dalian Yifang in januari van dit jaar.

Bij Everton zou Benítez weer te maken kunnen krijgen met James Rodríguez, met wie hij een problematische relatie onderhield in hun gezamenlijk periode bij Real Madrid. Desondanks heeft eigenaar Farhad Moshiri op zijn komst van de voormalig coach van onder meer Napoli en Internazionale. Benítez noemde Everton ooit een 'kleine club', maar heeft daar inmiddels zijn excuses voor aangeboden. Hij zou naar verluidt wel oren hebben naar de managersfunctie op Goodison Park.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Moshiri dacht eerder aan de bij Wolverhampton Wanderers vertrokken Nuno Espirito Santo en West Ham United-manager David Moyes. Beide kandidaten lijken echter niet haalbaar te zijn, zo weet de Daily Mirror. Marcel Brands krijgt als Director of Football de opdracht om met meerdere kandidaten contact te leggen in de komende periode. Benítez blijft desondanks wel bovenaan het lijstje staan van Moshiri. De verwachting is dat er snel een gesprek zal plaatsvinden met de coach uit Spanje.

De eventuele komst van Benítez naar Everton is pikant te noemen, daar de oefenmeester tussen 2004 en 2010 aan het roer stond bij rivaal en stadgenoot Liverpool. In 2005 wist hij met the Reds de Champions League te veroveren en een jaar later werd de FA Cup in de wacht gesleept. Benitez werkte in Engeland verder bij Chelsea en Newcastle United.