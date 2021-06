‘Ik kijk met een fantastisch gevoel terug op mijn Ajax-tijd’

Donderdag, 10 juni 2021 om 07:43

Er staan op het komende EK maar liefst zeventien spelers met een verleden of heden bij Ajax, het meest van alle clubs. Eén van hen is Toby Alderweireld, die tussen 2004 en 2013 in Amsterdam speelde en aan het EK gaat deelnemen met België. De 32-jarige verdediger van Tottenham Hotspur kijkt in gesprek met De Telegraaf met genoegen terug op zijn tijd bij Ajax, terwijl hoofd jeugdopleidingen Saïd Ouaali hem bestempelt als een goede ambassadeur.

“De opleiding staat wereldwijd enorm hoog aangeschreven. Maar het heeft ook te maken met de kansen die jeugdspelers in de eerste ploeg krijgen en het vertrouwen dat ze genieten”, geeft Alderweireld te kennen. “Ik kijk met een fantastisch gevoel terug op mijn Ajax-tijd. Ik ben bevoorrecht die tijd te hebben mogen meemaken, want daar heb ik gereedschap voor mijn verdere carrière gekregen: de basis en de inzichten om een topspeler te worden. Als je jong bent, moet je heel hard aan jezelf werken. En dat kon bij Ajax perfect, omdat daar alle mogelijkheden waren om te verbeteren.”

Alderweireld vindt het ‘gezonde arrogantie’ dat de jeugdopleiding van Ajax zich de beste ter wereld noemt. “Men probeert zich voortdurend te verbeteren om de beste te blijven. Natuurlijk kan ik niet over andere academies oordelen, omdat ik daar niet ben geweest. Maar ik had geen andere gewild dan de Ajax-opleiding”, aldus Alderweireld. Ouaali bestempelt Alderweireld samen met zijn landgenoot Jan Vertonghen als ambassadeurs voor Ajax. “Dit zijn jongens die altijd een speciale plek zullen innemen in de harten van onze supporters. Maar bovenal zijn het zeer goede ambassadeurs van de Ajax-opleiding.”

De hoofd jeugdopleidingen is erg trots dat er zeventien spelers met een verleden bij Ajax op het EK staan. “Vooral omdat het een directe uitkomst is van het beleid dat we dagelijks voeren en de visie daarachter. We willen de jeugd dromen en kansen geven en mensen wereldwijd vermaken en inspireren met onze manier van voetballen. En met de beste jeugdopleiding ter wereld spelers opleiden tot winnaars, die het verschil kunnen maken op het hoogste niveau, zoals bijvoorbeeld een EK.”

In de selectie van Oranje hebben Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch, Donyell Malen, Davy Klaassen, Daley Blind, Quincy Promes, Marco Bizot, Jurriën Timber, Joël Veltman en Maarten Stekelenburg Ajax op hun CV staan. Verder zijn ook voormalig Ajacieden Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen en Jan Vertonghen (België), Christian Eriksen, Kasper Dolberg en Nicolai Boilesen (Denemarken) en Szabolcs Schön (Hongarije) op het toernooi actief.