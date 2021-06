Keane laat cynisme vrije loop: ‘Kaarttrucjes, zingen, wat doet hij eigenlijk?’

Maandag, 7 juni 2021 om 08:46 • Rian Rosendaal

Roy Keane zet vraagtekens bij het selectiebeleid van de Engelse bondscoach Gareth Southgate. De analist vindt het namelijk onbegrijpelijk dat Jordan Henderson is opgenomen in de definitieve EK-selectie. De middenvelder speelde vanwege blessureleed sinds februari niet meer voor Liverpool, maar mag zich desondanks opmaken voor het EK. Onbegrijpelijk, zo oordeelt de verbaasde Keane.

"Hij heeft ruim drie maanden niet gevoetbald en gaat nu naar het EK?", vroeg Keane zich zondagavond na afloop van de oefeninterland tussen Engeland en Roemenië (1-0) hardop af in de studio van Sky Sports. "Dat kan natuurlijk niet goed gaan. Ik hoor van veel mensen dat ze Henderson er graag bij willen hebben, maar waarom dan? Doet hij kaarttrucjes? Kan hij zingen? Organiseert hij 's avonds quizzen voor zijn medespelers? Wat doet hij eigenlijk?", zo liet de oud-middenvelder zijn verbazing de vrije loop.

Keane vond het daarnaast heel vreemd dat Henderson zich in de tweede helft ontfermde over een strafschop, die overigens werd gemist. Dominic Calvert-Lewin stond namelijk bovenaan de pikorde na de wissels van Marcus Rashford en James Ward-Prowse. "Calvert-Lewin had daar voor zijn plek moeten vechten", gaf Keane mee aan de aanvaller van Everton. "Hij heeft als spits de strafschop afgedwongen, terwijl Henderson drie maanden niet in actie is gekomen. Spitsen moeten op dat moment egoïstisch zijn."

In de optiek van Keane ligt de focus bij Engeland teveel op het fit krijgen van Henderson. Hij vindt dat goed presteren op het EK boven alles moet staan en dat lukt volgens de analist niet met slechts een helft in een oefeninterland. Southgate echter was zondagavond een andere mening toegedaan. "Zijn invloed op de spelersgroep is erg positief en dit was op fysiek vlak een heel belangrijke stap voor hem", aldus de bondscoach, die zondag tegen Kroatië aan het EK begint.