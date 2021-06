Het bedrag dat Wesley Sneijder ontvangt voor Koning TOTO-reclame

Zondag, 6 juni 2021 om 15:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:59

Wesley Sneijder verraste woensdag door tijdens de rust van de wedstrijd tussen Oranje en Schotland (2-2) te verschijnen in een minutenlange reclame van TOTO. De recordinternational van het Nederlands elftal strijkt volgens sportmarketeer Ruud van der Knaap tussen 50.000 en 150.000 euro op als Koning TOTO.

"Als ik als marketeer naar deze reclame kijk dan denk ik: ze hebben het wel echt heel goed aangepakt, op alle details gelet", zegt Van der Knaap tegenover De Telegraaf. "Wesley Sneijder kan overigens heel erg goed hakken, dat viel me erg op. Met name ook de lengte van de commercial ook... volgens mij hadden ze een hele clip van drie minuten ingekocht afgelopen woensdag." In werkelijkheid is de reclamespot overigens 1 minuut en 52 seconden lang.

TOTO heeft diep in de buidel getast voor de commercial. "Wat dat kost? Ik denk dat er een paar ton gemoeid is met de media-inkoop", aldus Van der Knaap. "Er kijken veel mensen naar, dus er gaat wel een paar ton tegenaan. Maar de productie moet je ook niet onderschatten, dan heb je het ook over meerdere tonnen. Wat Wesley Sneijder eraan overhoudt? Als ik dat zo moet inschatten: het ligt ergens tussen 50.000 en 150.000 euro."

Ook Rafael van der Vaart en Robin van Persie, twee van Sneijders voormalig ploeggenoten, zijn deze zomer te zien op tv. "De helden van 2010 zitten eigenlijk allemaal wel in een van de commercials", ziet Van der Knaap. "Wat heel erg opvalt is dat heel veel merken voor het beproefde concept kiezen: een bekende Nederlander, een leuk deuntje, heel veel oranje. En wat opvalt is dat het heel veel op elkaar lijkt, er is niet veel vernieuwing."