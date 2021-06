‘Neymar van Deense competitie’ zou perfect bij Ajax passen: ‘Place to be’

Vrijdag, 4 juni 2021 om 09:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:23

Kamaldeen Sulemana werd de voorbije maanden al veelvuldig in verband gebracht met een transfer naar Ajax, maar van een definitieve overgang kwam het tot op heden nog niet. De aanvaller van FC Nordsjælland wordt door de voorzitter van de supportersvereniging van de Deense club, Lasse Poulsen, geroemd om zijn nederige persoonlijkheid en uitzonderlijke voetbalkwaliteiten. Poulsen ziet in Ajax de 'perfecte club' voor Sulemana. De komende weken moet blijken of de Ghanees inderdaad naar Nederland trekt of toch de voorkeur geeft aan een avontuur bij Manchester United, dat eveneens geïnteresseerd is.

De hoofdrolspeler zelf bevestigde onlangs tegenover BT dat er door Ajax een bod op hem is uitgebracht. Ook transferexpert Fabrizio Romano maakte melding van een formele aanbieding. Poulsen denkt dat Ajax de perfecte club is voor Sulemana. "Als ik kijk naar hoe tegenstanders van Ajax zich vaak ingraven is hij een ideale vleugelspeler voor de Amsterdammers", aldus de Deen in gesprek met Ajax Showtime. "Ook is hij goed met beide voeten en is hij heel onvoorspelbaar. Hij heeft uiteraard zijn favoriete bewegingen, en die zijn bij tegenstanders bekend, maar alsnog weet hij ze te verrassen door de afwisseling én door de onfeilbare uitvoering. Aax is the place to be voor hem. Als Ajax hem helpt stappen te zetten, hebben ze in potentie één van de beste spelers. Misschien wel in de wereld."

Desondanks ziet Poulsen ook verbeterpunten. "Als een actie mislukt, blijft dat zichtbaar door zijn hoofd spoken en laat hij zich daardoor beïnvloeden", aldus Poulsen. "Daarom ben ik ook van mening dat Ajax voor hem de beste stap zou zijn, gezien zij daar weten hoe je jongens als Kamaldeen kunt helpen met hun ontwikkeling. De meeste progressie valt voor hem te boeken in het mentale. Als we het puur over talent hebben, is hij verreweg het grootste talent ooit bij FC Nordsjaelland. Op sommige vlakken moet hij stappen maken, maar op andere vlakken is hij nu al van wereldklasse. Hij is zich heel bewust van zijn verbeterpunten en van de verantwoordelijkheid die hij hier zelf in heeft, zowel op het veld als daarbuiten."

Flemming Pedersen, die bij Nordsjaelland als eindverantwoordelijke voor de groep staat, omschreef Sulemana onlangs als de 'Neymar van de Deense competitie'. "Het wordt nu enigszins gekscherend over hem gezegd in Denemarken, maar er zijn wel degelijk gelijkenissen. Het enige verschil is eigenlijk dat Kamaldeen niet zo’n aansteller is, haha. Nee, serieus, hij is uiteraard qua niveau nog niet te vergelijken met Neymar, maar qua speltechnische kenmerken hebben ze duidelijk overeenkomsten. Ik wil het niet als een journalistiek trucje laten klinken, maar hij is echt nog veel getalenteerder dan Kudus."