Fred Grim legt overstap ‘na iets meer dan 72 uur’ naar Willem II uit

Zaterdag, 29 mei 2021 om 11:19 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 11:35

Willem II maakte vrijdagavond laat de komst van Fred Grim officieel. De 55-jarige trainer kon dankzij een clausule inzake positieverbetering, en een coöperatief standpunt van RKC Waalwijk, onder zijn doorlopende contract uit en voor twee jaar in Tilburg tekenen. “Ik denk dat Willem II goed bij mij past. Uit de gesprekken die ik met Joris Mathijsen en Martin van Geel heb gevoerd, is gebleken dat we heel veel raakvlakken hebben qua voetbalfilosofie”, vertelt Grim zaterdag aan De Telegraaf.

Van Geel en Grim zijn geen onbekenden van elkaar. Toen de algemeen directeur bij Ajax werkte als technisch directeur, was Grim daar ook werkzaam als jeugd- annex keeperstrainer. Het verzorgde spel van RKC onder Grim gaf hoe dan ook de doorslag. Dinsdag kwam het bericht naar buiten dat Willem II niet doorging met Zeljko Petrovic en na iets meer dan 72 uur later lag er al een akkoord met Grim. “Verzorgd voetbal met drie aanvallers en de intentie om het publiek te vermaken. Dat past heel goed bij de filosofie van Willem II. In de gesprekken met Joris en Martin bleek dat we daarin op één lijn zitten.”

Willem II wordt de derde club van Grim als hoofdtrainer. Van 2012 tot 2015 had hij Almere City FC onder zijn hoede. Voor zijn periode bij RKC was hij assistent van Dick Advocaat bij Sparta Rotterdam. Ook was de oud-keeper van Ajax en SC Cambuur in 2015 en 2016 bondscoach van Jong Oranje en fungeerde hij na het ontslag van Danny Blind enkele interlands als interim-bondscoach van het Nederlands elftal. Daarna werd hij bij Oranje assistent van Advocaat.

Grim doet naar eigen zeggen niet aan carrièreplanning. “Je bent er toch afhankelijk van wat er op je pad komt. Ik denk wel, dat Willem II een stapje omhoog is. De club heeft meer mogelijkheden dan RKC”, erkent hij. “Ik loop al lang mee in het voetbal en heb Willem II altijd een mooie club gevonden met een mooie traditie. Een club, die vooruit wil spelen en verzorgd wil voetballen, zoals ik dat ook altijd bij Ajax gewend was. Er wordt vaak gezegd dat Willem II het Ajax van het Zuiden is.”

“Met mijn verleden bij Ajax zal dat nog wel vaker voorbij komen.” Grim weet wat de verwachtingen zijn bij Willem II. In het door corona afgebroken seizoen eindigde de club nog als vijfde, maar in de voorbije voetbaljaargang ontsnapte men maar nipt aan degradatie. “Het is duidelijk dat Willem II ambities heeft en dat ik ambities heb. Mijn focus ligt in eerste instantie op het inslijpen van de speelwijze die ik voor ogen heb en het realiseren van verzorgd voetbal en dan zal moeten blijken wat we daarmee kunnen bewerkstelligen. Maar nog zo’n jaar onderin willen we natuurlijk niet meemaken.”