Frans van Seumeren wekt verbazing met actie op A12: ‘Dit is niet echt’

Zondag, 23 mei 2021 om 11:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:44

Op weg naar De Kuip voor de finale van de play-offs om Europees voetbal gingen bij de spelers en technische staf van FC Utrecht zondagochtend vermoedelijk de wenkbrauwen omhoog. Terwijl de spelersbus over de A12 richting Rotterdam reed, stond ter hoogte van Harmelen eigenaar en geldschieter Frans van Seumeren in de middenberm van de snelweg met naast hem zijn vrouw Gonnie om de selectie een hart onder de riem te steken. Van het tafereel werd vanuit de spelersbus een foto genomen die werd getoond bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN, waar Van Seumeren werd geprezen door de aanwezige gasten.

"Kippenvel, prachtig", vertelt Wilco van Schaik. De algemeen directeur van NEC Nijmegen schoof aan in het voetbalprogramma met het oog op die andere finale in de play-offs tussen NEC en NAC Breda zondagavond. "Dit is de kern van Frans en Gonnie. Ik zie ze hier echt voor aan. Dit is de kern, wat zij doen, dat is ongekend. Ik heb dat bij NEC meegemaakt met Marcel (Boekhoorn, red.) in een gebied als Nijmegen. Ik heb wel eens in het stadion gestaan en iedereen maakte hem uit voor gek dat hij vijftig miljoen in de club pompt, maar dit is hun goede doel."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Seumeren, sinds 2008 eigenaar van Utrecht, hielp Utrecht in het verleden al verschillende keren in de benen met een flinke investering als oud-directeur van bergingsbedrijf Mammoet. "Dat soort mensen, mensen uit de stad, ik gun iedere club een Frans van Seumeren", gaat Van Schaik verder. "In elke stad moeten er zulke mensen te vinden zijn die te veel geld hebben waarvan je weet dat je het deels kwijtraakt." Kenneth Perez denkt dat de foto van Van Seumeren en zijn vrouw is gephotoshopt. "Is het niet super gevaarlijk waar we naar zitten te kijken? Hij staat in de middenberm van een snelweg. Dit is niet echt. Dit is gephotoshopt hoor."

Perez is wel van mening dat deze mensen een cruciale rol spelen voor een club. "Dat zijn de beste investeerders. Supporters met veel te veel geld." Kees Jansma maakt daarbij wel een kanttekening. "Hij is al lang niet meer alleen de grote investeerder. Er zijn een aantal nog grotere investeerders betrokken geraakt bij Utrecht. Hij stelt gewoon goede mensen aan. Hier hebben we te maken met een grote investeerder. Met een man die de club in de benen heeft geholpen. Iemand die van de club houdt."

Van Seumeren reageerde vrijdag in de studio bij RTV Utrecht gepikeerd op het besluit van de KNVB om de finale van de play-offs te verplaatsen van zaterdag naar zondag. De eigenaar van FC Utrecht leeft al een jaar op gespannen voet met de bond, die in 2020 besloot om de bekerfinale waarin de club stond te schrappen. "Er is totaal geen gevoel voor empathie", aldus Van Seumeren. "Dat zit in die hele organisatie. Het is een ongelofelijk slecht georganiseerde bende. Ook in dit geval: wij krijgen gewoon een brief dat de wedstrijd is verplaatst. Je zou toch op zijn minst verwachten dat er een belletje komt of dat ze even overleggen?"