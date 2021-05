‘Toegewijde afmaker’ Andries Jonker blijft Telstar nog een seizoen trouw

Zaterdag, 22 mei 2021 om 12:08 • Daniel Cabot Kerkdijk

Telstar en Andries Jonker hebben overeenstemming bereikt over de verlenging van het aflopende contract van de trainer annex technisch directeur. Deze week bereikten Jonker en de Keuken Kampioen Divisie/club een overeenstemming om het contract met één seizoen te verlengen. De contractverlenging liet even op zich wachten, maar dat had volgens Jonker een logische verklaring.

“Met de corona en de onzekerheden die daarbij komen kijken hebben wij natuurlijk goed moeten kijken naar het algehele plaatje”, vertelt Jonker, 58 jaar, op de clubsite. “Dan zie ik dat wij flinke stappen gemaakt hebben in de sportieve organisatie. Het beloftenelftal van de vrouwen en de mannen, en het komende seizoen is er de start met onze nieuwe jeugdelftallen. Dat zijn ontwikkelingen die aantonen dat we met zijn allen op de goede weg zijn, maar dat er ook nog een hoop uitdagingen voor ons liggen."

“Voetbaltechnisch gezien hebben wij de afgelopen twee jaar lang in het linkerrijtje gebivakkeerd, maar door vaak vele afwezigen in de coronaperiode en de zogenoemde ‘wegzakkertjes’ in de laatste minuten zijn we in de eindfase van dit seizoen uiteindelijk toch uit het linkerrijtje gekukeld. Daar ligt voor mij en mijn stafleden een mooie uitdaging voor het komende seizoen”, benadrukt Jonker. “Wat wij ook zien is dat wij de afgelopen twee seizoenen voor tien spelers de stap omhoog zijn geweest. Daarmee bewijzen wij eens te meer een springplank te zijn voor jonge talenten die zich bij ons hebben kunnen ontwikkelen.”

Ook algemeen directeur Pieter de Waard toont zich tevreden met de contractverlenging. “Als ik aan Andries denk, dan denk ik aan een vakman en een toegewijde afmaker. In een ongekende periode heeft hij samen met zijn staf mooie prestaties neergezet, de spelers het beste uit zichzelf laten halen en is hij aanjager geweest van onderdelen van ons beleidsplan 2026. Wij hebben er dan ook het volste vertrouwen in dat Andries deze lijn doortrekt in het nieuwe seizoen en nog vele jaren daarna.”

Jonker is sinds 2019 trainer van Telstar als opvolger van de naar De Graafschap vertrokken Mike Snoei. In zijn eerste seizoen streed de Amsterdammer met de club uit IJmuiden om een ticket voor de play-offs om promotie, waar door de coronacrisis abrupt een einde aan kwam. Dit jaar eindigde Telstar als dertiende. Voor zijn komst naar Telstar was Jonker werkzaam bij onder meer VfL Wolfsburg en Arsenal (hoofd jeugdopleidingen). Als assistent van Louis van Gaal werkte hij in het verleden bij onder meer Bayern München en Barcelona.