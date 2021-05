Miljoeneninjectie moet op termijn tot ‘serieuze Eredivisionist’ leiden

Zaterdag, 22 mei 2021 om 10:17 • Laatste update: 10:35

Marcel Boekhoorn krijgt de macht bij NEC Nijmegen, zo weet de Gelderlander te melden. De 61-jarige miljardair is al jaren aan de club verbonden als geldschieter, maar neemt nu ook de regie in handen. Ondanks dat er geen sprake is van een overname, wil Boekhoorn met een miljoeneninjectie - ‘bewuste en structurele investeringen’ - van NEC een ‘serieuze Eredivisionist’ maken. NEC kan zondag terugkeren in de Eredivisie, als de finale van de Keuken Kampioen Play-Off wordt gewonnen van NAC Breda.

De Gelderlander schrijft dat Boekhoorn de koers gaat uitzetten na een ‘opschoning’ binnen de clubleiding en een nieuwe aandelentransactie. Omdat het juridisch gecompliceerd ligt, is er geen sprake van een overname. Boekhoorn zou ook niet de ambitie hebben om NEC over te nemen. “Marcel vindt dat een voetbalclub het eigendom moet zijn van de fans, van de mensen die van de club houden. Hij wil de club helpen, de structuur verbeteren en zorgen dat NEC financieel weer gezond wordt. Dat doet hij uit liefde voor de club”, laat een anonieme bron weten aan het regionale dagblad.

Boekhoorn gaat ‘bewuste en structurele investeringen’ doen. Dat moeten meteen ‘miljoenen euro’s’ zijn, want die zijn volgens de Gelderlander nodig om ‘stand te houden’ in de top van het Nederlandse voetbal. Boekhoorn dicht al jaren de begroting van NEC, betaalt de afkoopsommen bij ontslagen en heeft in de afgelopen twintig jaar ‘zeker 25 miljoen euro’ in de club gestoken. "Nu stapt Boekhoorn ook echt in. En dat is een heel goede zaak voor de club”, aldus Leen Looijen, lid van de raad van commissarissen van NEC.

“Dit proces is al langere tijd bezig. Er wordt nu bewust beleid uitgestippeld. NEC moet weer een stabiele Eredivisionist worden”, stelt Looijen. Er is met de komst van Ted van Leeuwen als technisch directeur al een eerste stap gemaakt in het door Boekhoorn beoogde nieuwe beleid. Helemaal rond is de deal nog niet, stelt een bron dicht bij Boekhoorn. “Volgens mij onderhandelt Marcel nog met de gemeente Nijmegen en de Belastingdienst over een aantal belangrijke financiële zaken, want de club staat er zeer beroerd voor. Pas als ze daar uitkomen, stapt hij in.”