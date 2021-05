Calvin Stengs ging zaterdag ‘gewoon’ naar de verjaardag van Frank de Boer

Zondag, 16 mei 2021 om 17:42 • Dominic Mostert

Calvin Stengs heeft begrip voor de keuze van bondscoach Frank de Boer om hem buiten de voorselectie van het Nederlands elftal voor het EK te houden. De aanvaller van AZ speelde zeven interlands, maar kon in de slotfase van het seizoen niet voldoende overtuigen om uitzicht te houden op EK-deelname. Stengs is door zijn relatie met Beau de Boer de schoonzoon van de bondscoach en sprak zaterdag, op de 51ste verjaardag van De Boer, met hem over de keuze.

"Op het laatste moment afvallen is niet leuk", beaamt Stengs zondag na de 5-0 overwinning van AZ op Heracles Almelo. "Het was lastig, maar de bewijsdrang is er wel. Natuurlijk was ik wel even teleurgesteld. Maar ik kan niet te lang in die teleurstelling blijven hangen, want ik moet me gewoon melden bij Jong Oranje. Voor mij is het nog niet klaar nu. Ik heb een uitleg gekregen en die uitleg kan ik wel begrijpen. Ik vind zelf ook dat mijn prestatie te schommelig is geweest. Het is alsnog lastig te accepteren, maar ik begrijp het wel."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Stengs is dan ook 'gewoon' naar de verjaardag van zijn schoonvader geweest. "Ik ben niet zo lastig hoor, wij hebben gewoon zijn verjaardag gevierd", zegt hij met een glimlach voor de camera van ESPN. "Natuurlijk gaat het er wel over dan, maar het is niet alsof we over mijn ‘ding’ spreken." Nu het seizoen met AZ voorbij is, richt Stengs zich op Jong Oranje. De beloftenploeg speelt op maandag 31 mei de kwartfinale van het EK tegen Jong Frankrijk. Stengs werd deze week opgenomen in de voorselectie voor de knock-outfase van het toernooi.

"Ik heb er zin in. We hebben een leuke wedstrijd en een goed team, dus ik heb er zeker zin in", aldus buitenspeler, die beaamt dat hij zondag tegen Heracles weer 'de oude Stengs' liet zien. "Ik denk dat ik er wel goed in zat. Een goaltje of assist had nog wel gemoeten, vind ik zelf, maar het spel zelf ging goed. Ik wil me natuurlijk altijd bewijzen, maar zo ben ik niet de wedstrijd ingegaan." Tot slot wordt Stengs gevraagd naar zijn toekomst; hij heeft een contract tot medio 2023. "Vooralsnog speelt er niks en focus ik me op Jong Oranje."