Gözübüyük haalt uit naar Van Egmond: ‘Het is in Zeist geen geheim’

Zaterdag, 15 mei 2021 om 06:36 • Yanick Vos

Serdar Gözübüyük heeft in het Algemeen Dagblad uitgehaald naar Dick van Egmond, coördinator scheidsrechterszaken bij de KNVB. De scheidsrechter is ontevreden over het aantal wedstrijden dat hij dit seizoen heeft gefloten. In zijn kritiek op de KNVB staat Gözübüyük naar eigen zeggen niet alleen. “Er heerst te veel een cultuur van eerlijk willen verdelen”, aldus de arbiter.

Gözübüyük, die met nog één speelronde te gaan aan kop gaat in het scheidsrechtersklassement van de krant, geeft aan dat hij zijn bedenkingen heeft bij dit seizoen. “De UEFA heeft mij volop wedstrijden gegeven, drie duels in de Champions League zelfs. Maar in Nederland sta ik maar op zeventien duels in de Eredivisie. Dat is toch te weinig? Dat is voor mij geen topsportsituatie. In Zeist heerst te veel een cultuur van eerlijk willen verdelen. Die moet nog iets en die moet nog iets. Ik heb gewoon te weinig gefloten. En zo denken meer scheidsrechters over hun situatie.”

De 35-jarige scheidsrechter uit met zijn woorden kritiek op Van Egmond. “Ik heb dit intern ook allemaal aangeven, het is in Zeist geen geheim”, aldus Gözübüyük, die er volgens de krant zijn schouders over ophaalt. De arbiter doet er nog een schepje bovenop: “Van Egmond bekleedt deze functie al elf jaar, ik heb het gevoel dat een andere aanpak beter zou zijn. En ik weet zeker dat niet alleen ik er zo over denk.”

Feyenoord-trainer Dick Advocaat gaf onlangs op een persconferentie aan dat hij het vreemd vindt dat zijn ploeg dit seizoen vaak dezelfde scheidsrechter kreeg toegewezen. Gözübüyük kan zich goed vinden in de woorden van de coach. “Ik floot Feyenoord inderdaad niet één keer dit seizoen. Ajax kreeg ik in de competitie slechts eenmaal, uit bij Emmen. En zondag dan Vitesse-Ajax. Ik kreeg geen topwedstrijd, geen Klassieker of een bekerfinale. Of dat komt omdat ik mijn mond opentrek? Dat zou kunnen. Ik zeg het gewoon, ik ben qua broodwinning niet afhankelijk van het fluiten.”

Gözübüyük vindt het ook ‘onzin’ dat scheidsrechters in het weekend vrij krijgen als zij op dinsdag, woensdag of donderdag in actie zijn gekomen in Europees verband. “Waarom? Spelers komen toch ook een paar dagen later weer in actie? Laat ons meer fluiten.” Het AD heeft Van Egmond naar een reactie gevraagd. De scheidsrechtersbaas laat weten dat hij niet op de kritiek van Gözübüyük wil reageren. Hij benadrukt dat de kritiek intern zal worden besproken.