Haaland en Sancho schitteren in doelpuntrijke DFB Pokal-finale

Donderdag, 13 mei 2021 om 22:40 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:43

Borussia Dortmund heeft donderdag voor de vijfde keer in de geschiedenis de DFB Pokal in de wacht gesleept. Het team van Edin Terzic was in de finale in het Olympiastadion in Berlijn met 1-4 te sterk voor RB Leipzig, dat zodoende langer moeten wachten op de eerste prijs in de relatief korte clubgeschiedenis. Het is voor die Borussen alweer de derde zege dit seizoen op die Rote Bullen, die afgelopen zaterdag nog met 3-2 werden verslagen en ook het eerste competitieduel met 1-3 verloren.

Borussia Dortmund legde in de eerste 45 minuten de basis voor de winst van de Duitse beker. Het team van Terzic speelde getergd en stond niet toe dat het team van trainer Julian Nagelsmann lang in balbezit bleef. De individuele kwaliteiten van Marco Reus, Erling Braut Haaland en Jadon Sancho gaven de doorslag. Na vijf minuten spelen was het al raak. Reus pikte Kevin Kampl de bal af en vervolgens kwam het leer via Haaland en Mahmoud Dahoud terecht bij Sancho. De Engelsman kreeg net iets te veel ruimte in het strafschopgebied en schoot de bal in de verre hoek achter de kansloze Peter Gulacsi: 0-1.

Na nog geen half uur spelen verscheen de 0-2 op het scorebord. Een foute pass van Hee-chan Hwang kwam terecht bij Reus, die Haaland lanceerde. Dayot Upamecano kon de Noor niet afstoppen en daarna was ook Gulacsi niet in staat om de uitgekiende inzet in de linkerhoek te keren. Op slag van rust liep het team van Terzic verder uit. Reus werd de diepte ingestuurd door Dahoud en legde de bal op het juiste moment af aan Sancho, die Marcel Halstenberg in de doelmond uitspeelde en daarna scoorde: 0-3.

RB Leipzig maakte na rust een veel betere indruk en had pech dat de voor Hwang ingevallen Christipher Nkunku al na 25 seconden de bal tegen de lat mikte. Na nog geen uur spelen kreeg diezelfde Nkunku de bal na goed voorbereidend werk van Yussuf Poulsen opnieuw niet achter doelman Roman Bürki. Luttele minuten later was Thorgan Hazard net te laat om een pass van Reus richting de tweede paal te verzilveren. In minuut 71 volgde alsnog de verdiende 1-3 van RB Leipzig: Dani Olmo knalde de bal vanaf een meter of twintig achter Bürki Drie minuten voor tijd profiteerde Dortmund al counterend van een overtalsituatie en zette Haaland op onorthodoxe wijze via zijn standbeen de 1-4 op het scorebord. Het was voor de Noor alweer doelpunt nummer 39 in 39 wedstrijden in alle competities.