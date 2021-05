Fortuna Sittard haalt gamegigant als nieuwe investeerder binnen

Donderdag, 13 mei 2021 om 12:15 • Rian Rosendaal

Fortuna Sittard heeft een nieuwe investeerder gevonden. Voorafgaand aan het thuisduel met Vitesse van donderdagmiddag is officieel bekendgemaakt dat de Limburgse club in zee gaat met gamegigant Azerion. Het internetbedrijf uit Amsterdam, gespecialiseerd in online gamen en advertentietechnologie krijgt twintig procent van de aandelen van Fortuna in handen.

"Wij zijn erg blij en enthousiast om de krachten te bundelen met Azerion", verklaart eigenaar Isitan Gün in een reactie op de website van Fortuna. "Azerion is een snelgroeiend bedrijf met wereldwijde impact en heeft een ongekende expertise op het gebied van gaming- en advertentietechnologie. Nadat we met elkaar in gesprek zijn geraakt, merkten we al vrij snel dat er veel overeenkomsten zijn tussen beide partijen en dat we goed matchten op het gebied van organisatiecultuur. We hebben beiden een out-of-the-box-mentaliteit en zijn toegewijd om onze ambitieuze en creatieve ideeën te realiseren. We zien de toekomst met Azerion aan onze zijde bijzonder zonnig tegemoet", zo klinkt het hoopvol uit de mond van Gün.

Atilla Aytekin, mede-oprichter en mede-CEO van Azerion, sluit zich aan bij de woorden van Gün. "Vanaf het eerste ogenblik is de klik met Fortuna Sittard ontzettend goed", benadrukt de zakenman. "Als Azerion werden wij met een enorme warmte welkom geheten in het stadion, waardoor we ons meteen thuis voelden. We zijn voetballiefhebbers en zien tal van overeenkomsten tussen deze fantastische club en Azerion. Fortuna Sittard is, net als wij, één grote familie en met games in ons portfolio als Habbo Hotel en Hotel Hideaway weten we dat een sterke en hechte band met de community erg belangrijk en waardevol is. Het was derhalve logisch voor ons te investeren in deze mooie club."

De Turkse zakenman Acun Ilicali probeerde onlangs in te stappen bij Fortuna, maar hij slaagde uiteindelijk niet in die missie. Gün benadrukte toen al dat de club achter de schermen bezig was met een nieuwe investeerder. De keuze is dus gevallen op Azerion. "Met de kapitaalinjectie biedt Azerion de Limburgse traditieclub de middelen om te beantwoorden aan de sportieve en organisatorische ambities. Bovendien zet het internetbedrijf zijn volledige digitale spierkracht in om Fortuna Sittard ook strategisch verder te brengen. Het nog dichter bij elkaar brengen van fans door de inzet van digitale, sociale en interactieve communicatiemiddelen is hier een belangrijk onderdeel van. Net als het creëren van entertainment via games en exclusieve content", zo valt te lezen in de verklaring van Fortuna van donderdag.