Barcelona geeft tienerzoon van legende transferclausule van half miljard euro

Woensdag, 12 mei 2021 om 19:49 • Daniel Cabot Kerkdijk

De toekomst van Nico González ligt nog jaren bij Barcelona. De Spaanse topclub maakt woensdagavond bekend dat de negentienjarige middenvelder een nieuw contract voor drie seizoenen heeft ondertekend. In de verbintenis is een, in Spanje verplichte, transferclausule van een half miljard euro opgenomen. Nico González is de zoon van Fran González, die in de jaren tachtig en negentig furore maakte voor Deportivo la Coruña.

Barcelona ziet toekomst in González, die aan het begin van het seizoen bij Barcelona B tussen bank en basis schommelde maar de voorbije maanden als defensieve middenvelder een basisplaats veroverde. Hij wordt intern gezien als de mogelijke opvolger van Sergio Busquets, die in de zomer 33 jaar wordt en nog een contract voor twee seizoenen heeft. Trainer Ronald Koeman is volgens Catalaanse media positief over de ontwikkeling van de middenvelder, maar dat leidde nog niet tot een trainingssessie bij de A-selectie.

Vader Fran González was in de jaren negentig onderdeel van het fameuze Superdepor en genoot destijds interesse van Real Madrid en het Barcelona van Johan Cruijff. De club uit La Coruña weigerde de spelmaker echter te verkopen en vroeg destijds een hoofdprijs van liefst twee miljard pesetas, omgerekend een slordige 25 miljoen euro. González, goed voor zestien A-interlands, speelde uiteindelijk uitsluitend voor zijn jeugdliefde, won een landstitel, tweemaal de Copa del Rey en drie keer de Spaanse Super Cup.

Nico González, die zijn belangen laat behartigen door Pere Guardiola (de broer van Josep Guardiola, red.) zal komende zomer de voorbereiding van Barcelona op het nieuwe seizoen meemaken en de bedoeling is dat hij in 2022/23 definitief deel uitmaakt van de A-selectie, als zijn ontwikkeling aan de verwachting blijft voldoen. Ansu Fati, Ilaix Moriba en Pedri zijn andere tienertalenten in de A-selectie.