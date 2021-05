Kenny Tete degradeert met Fulham op kansloze avond

Maandag, 10 mei 2021

Fulham is maandagavond definitief gedegradeerd uit de Premier League. In eigen huis kreeg de ploeg van trainer Scott Parker een laatste kans om degradatie af te wenden tegen Burnley, maar verzilverde die mogelijkheid niet: 0-2. Kenny Tete kreeg een basisplek, al kon ook hij niet voorkomen dat Fulham voor de derde keer in de clubgeschiedenis degradeerde. Naast de Londenaren zijn ook West Bromwich Albion en Sheffield United veroordeeld tot de Championship volgend seizoen.

The Cottagers begonnen vol goede moed aan de ontmoeting op Craven Cottage, waar André Zambo Anguissa de eerste kans van de wedstrijd noteerde. De middenvelder creëerde op de hoek van het zestienmetergebied ruimte voor het schot maar slaagde er niet in doelman Nick Pope te verschalken. Na een klein kwartier spelen kwam Fulham wederom in kansrijke positie. Ditmaal was het Ademola Lookman die na een pass van Bobby Decordova-Reid de score verzuimde te openen. Halverwege de eerste helft schoot Burnley een eerst waarschuwingsschot af via Matej Vydra. Hij dacht te scoren, maar dat deed nadat de bal eerder in aanval de achterlijn al gepasseerd had: doelpunt afgekeurd.

In de laatste tien minuten voor rust vervloog het laatste sprankje hoop op lijfsbehoud als sneeuw voor de zon voor Fulham. Vydra had na 35 speelminuten een perfecte aanname in huis na een dieptepass van achteruit en klopte Joachim Andersen vervolgens op snelheid. Vanaf de achterlijn legde Vydra de bal terug op Ashley Westwood, die voor open doel raak schoot: 0-1. Op slag van rust werd de marge verdubbeld. Chris Wood kreeg de bal terug van Josh Brownhill na een zelf opgezette combinatie, waarna de spits vanaf de rand van de zestien met buitenkant recht binnenschoot: 0-2. In het tweede bedrijf hoopte Fulham het tij nog te keren, maar degradatie kon niet meer worden afgewend.