Pratto op het oog zwaar geblesseerd; ESPN laat herhaling expres niet zien

Zondag, 9 mei 2021 om 16:45 • Yanick Vos • Laatste update: 17:00

Lucas Pratto is zondagmiddag na afloop van Feyenoord Ajax (0-3) van het veld gedragen na een ogenschijnlijke zware enkelblessure. De Argentijnse spits zette vlak voor tijd een sliding in bij een duel met Davy Klaassen, waarbij hij op het oog zwaar geblesseerd raakte. De regie van ESPN toonde geen herhaling van de actie omdat het er volgens commentator Vincent Schildkamp te ernstig uit zag.

Pratto kwam tien minuten voor tijd als invaller binnen de lijnen als vervanger van Bryan Linssen. In de laatste minuut zette hij een sliding in om de bal van Klaassen af te pakken. Tijdens de sliding bleven de noppen van de rechterschoen van Pratto in het veld steken, waardoor zijn enkel dubbel klapte. De Ajacied kwam vervolgens terecht op het lichaam van Pratto, die zichtbaar veel pijn had.

Pratto probeerde na een behandeling op het veld in eerste instantie op eigen kracht op te staan. Toen dat niet lukte werd hij door leden van de medische staf van het veld gedragen. Aanvoerder Leroy Fer werd direct na afloop van de wedstrijd gevraagd naar de blessure van Pratto, maar gaf aan niet gezien te hebben wat er precies is gebeurd. Kenneth Perez gaf vanuit de studio aan dat hij verwacht dat Pratto zijn enkel heeft gebroken, afgaand op de beelden en het feit dat hij niet op eigen kracht kon opstaan.

Het moment waarop Lucas Pratto geblesseerd raakt.

Ploeggenoot Bryan Linssen zocht Pratto op in de kleedkamer. “Hij lag gewoon op de bank en had pijn. Ik heb verder niet met hem gesproken”, aldus Linssen na afloop in gesprek met ESPN. Verslaggever Hans Kraay junior beschreef vervolgens wat hij zag: “Volgens mij is het zo dat hij er dwars doorheen is geklapt en met zijn punt zijn scheenbeen heeft geraakt, dus daar is alles kapot wat kapot kan zijn.”