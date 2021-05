Hoop op deal met PSV springlevend ondanks te hoge transfersom

Armindo Bruma maakt indruk tijdens zijn verhuurperiode bij Olympiacos. Trainer Pedro Martins is in ieder geval van plan om de samenwerking met de van PSV gehuurde vleugelaanvaller een vervolg te geven. Hij heeft dit al duidelijk laten weten aan het bestuur. De Griekse topclub heeft de optie om Bruma na afloop van dit seizoen voor zes miljoen euro definitief over te nemen van PSV, al lijkt dat transferbedrag te gortig te zijn voor Olympiacos. Men hoopt nu dat de Eindhovense club bereid is om mee te werken aan een tweede seizoen van Bruma als huurling in Griekenland.

Volgens verschillende Griekse media is PSV echter niet van plan om Bruma, die in het Philips Stadion vastligt tot 2024, opnieuw te verhuren aan Olympiacos. Momenteel is alleen een definitieve overgang een optie, zo klinkt het. In Griekenland houdt men er rekening mee dat PSV wellicht al aanbiedingen heeft binnengekregen van andere clubs en ondertussen rustig afwacht of Olympiacos vóór 31 mei de koopoptie in de huurovereenkomst zal activeren. PSV staat in ieder geval niet onwelwillend tegenover een voortijdig vertrek van Bruma, naar welke club dan ook. Naar verluidt volgt Fenerbahçe de situatie rondom de flankspeler met veel interesse.

Bruma lijkt dit seizoen te zijn opgeleefd bij Olympiacos, dat in april de 46ste landstitel in de clubgeschiedenis in de wacht sleepte. In de kampioenswedstrijd tegen Panathinaikos (3-1 overwinning) op 11 april tekende Bruma ver in blessuretijd voor het derde doelpunt van Olympiacos. Later die maand werd de door de Griekse kampioen gehuurde vleugelaanvaller uitgeroepen tot Speler van de Maand in de Super League. Bruma ontving 34,9 procent van de stemmen en bleef hiermee zijn concurrenten ver voor.

Clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad liet eind april doorschemeren dat PSV wellicht 'vele miljoenen' ontvangt voor Bruma deze zomer. De zaakwaarnemer van Bruma, Catio Baldé, stelde dat er onder meer uit Duitsland, Spanje en Turkije ‘volop belangstelling’ is voor de vleugelspeler. Volgens de belangenbehartiger heeft hij zich mede door de dubbelslag in het duel met AEK Athene (2-0) in de kijker gespeeld in het buitenland.

"Uiteindelijk moeten zij (Olympiacos, red.) eerst beslissen of ze willen dat hij langer blijft", zegt Baldé tegenover de Brabantse krant. "Daarna is er ook een kans voor andere clubs, die Bruma over willen nemen. Voor hem is volop belangstelling. Onder meer uit Duitsland, Spanje en Turkije. Het is uiteindelijk dus eerst aan Olympiakos en als zij hem willen overnemen, kunnen ze via de koopoptie de deal sluiten met PSV. Gebeurt dat niet, dan besluit PSV over zijn toekomst en of andere clubs in beeld komen”, aldus de spelersmakelaar, die tevens aangeeft dat Bruma met een goed gevoel terugkijkt op zijn periode in Eindhoven.

In juli 2019 werd Bruma voor een bedrag van circa twaalf miljoen euro overgenomen van RB Leipzig, maar het avontuur bij PSV, waar hij nog een contract heeft tot medio 2024, leidde niet tot een onverdeeld succes. In 21 Eredivisie-optredens kwam de Portugees slechts driemaal tot scoren. Desalniettemin zou Bruma een terugkeer naar PSV ‘niet op voorhand uitsluiten’. Namens Olympiacos staat de teller inmiddels op zeven doelpunten. Bruma had negentien competitieduels nodig om tot dat aantal te komen.