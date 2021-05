Statement Manchester United: ‘Volledig onjuist dat de poorten werden geopend’

Maandag, 3 mei 2021

Manchester United werkt samen met de politie om personen te identificeren die zich zondag schuldig maakten aan crimineel gedrag rond en in stadion Old Trafford. De club zou een thuiswedstrijd spelen tegen Liverpool, maar die werd afgelast vanwege ongeregeldheden. Aanhangers van Manchester United demonstreerden tegen de familie Glazer, de eigenaar van de club. Na een protest bij het spelershotel en voor het stadion slaagde een grote groep fans erin het stadion te betreden.

"Hoewel veel fans gebruikmaakten van hun recht op demonstratie en hun mening op een vredige manier uitten, wilden sommigen de voorbereiding van de ploeg en de wedstrijd zelf dwarsbomen", schrijft Manchester United daags na de protesten in een statement. In Engeland gaat het gerucht rond dat supporters het stadion konden betreden dankzij een medewerker van de club die de poort opende, maar dat wordt met klem ontkend. "Berichten in de pers en op sociale media dat demonstranten het stadion en het veld konden betreden omdat personeel van de club de poort opende, is volledig onjuist. Nadat barrières voor het stadion werden doorbroken, beklommen sommige demonstranten de poorten aan het eind van de Munich tunnel (een tunnel onder de zuidtribune, red.), forceerden ze een zijdeur en een buitendeur, waardoor andere supporters het stadion en het veld konden betreden."

Een andere opening ontstond toen een demonstrant de deur van de invalideningang met geweld opende, schrijft de club. "De meerderheid van de fans zal de schade als gevolg van crimineel gedrag, evenals geweld richting clubpersoneel, politie of andere fans, afkeuren of heeft dat al gedaan. Het is nu een kwestie voor de politie. De club wil niet dat vredige demonstranten worden bestraft, maar zal met de politie werken om de personen te identificeren die zich schuldig maakten aan crimineel gedrag. Verder zal de club zelf ook sancties uitdelen aan iedere seizoenkaarthouder en ieder clublid dat wordt geïdentificeerd.”

Tot slot geeft Manchester United aan dat er nog geen duidelijkheid is over het inhalen van de wedstrijd tegen Liverpool. De Premier League zal daar uitsluitsel over moeten geven. Volgens ESPN verwacht Manchester United geen puntenaftrek. Normaliter is de thuisclub verantwoordelijk voor het organiseren van een wedstrijd en daarmee ook aansprakelijk indien dat niet gebeurt. De Premier League en de politie van Manchester schaarden zich echter achter het besluit om de wedstrijd af te gelasten, waardoor puntenaftrek niet aanstaande lijkt.