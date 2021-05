Almere City steekt de draak met Brian Brobbey bij felicitatie aan Ajax

Maandag, 3 mei 2021 om 18:16 • Laatste update: 18:21

Almere City FC heeft Ajax op ludieke wijze gefeliciteerd met het behalen van de landstitel. De club uit de Keuken Kampioen Divisie maakt van de gelegenheid gebruik om de draak te steken met Brian Brobbey, die vrijdag in de wedstrijd tussen Almere City en Jong Ajax (1-0) een strafschop huizenhoog over schoot. In een door Almere City gepubliceerde video is de misser te zien en wordt de indruk gewekt dat de bal vanuit het stadion in Almere terechtkwam bij de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. "Hey @AFCAjax, mogen we onze bal terug? Hij kan opgestuurd worden naar: Almere City FC, Competitieweg 20, 1318 EA Almere. Onze dank is groot!", schrijft Almere City met een knipoog. "Ps. Van harte gefeliciteerd met het 35ste landskampioenschap."

