Nederlaag tegen Barcelona heeft forse gevolgen bij Valencia

Maandag, 3 mei 2021 om 12:23 • Chris Meijer

Valencia heeft trainer Javi Gracia ontslagen, zo maakt de Spaanse club via de officiële kanalen bekend. De 2-3 nederlaag van los Che tegen Barcelona blijkt de spreekwoordelijke druppel te zijn geweest bij de werkgever van Jasper Cillessen. Salvador González Marco, ook wel bekend als Voro, neemt op interim-basis het stokje van Gracia over.

Valencia wist de laatste zes wedstrijden niet te winnen, waardoor de gevarenzone in LaLiga langzaam maar zeker dichterbij komt. Tegen Barcelona kwam Valencia in eigen stadion nog op voorsprong, maar uiteindelijk bogen de Catalanen het duel om en werd er na een benauwde slotfase met 2-3 gewonnen. Het is voor Valencia aanleiding geweest om Gracia op straat te zetten, om zo een schokeffect te creëren met het oog op de laatste vier wedstrijden.

De voorsprong van nummer veertien Valencia op Huesca en Elche, die met plek achttien en negentien onder de streep staan, bedraagt nog zes punten. Gracia stond sinds afgelopen zomer aan het roer bij Valencia, nadat hij eerder voor onder meer Watford, Rubin Kazan, Málaga, Osasuna en Almería werkte. Voro nam al drie keer de taak van interim-trainer bij Valencia op zich, een jaar geleden voor het laatst. Toen werd Albert Celades enkele weken voor het einde van de competitie ontslagen, nadat eerder in dat seizoen nog het stokje van Marcelino had overgenomen.