Kira Winona ziet feestavond David Neres op tijd ten einde komen

Zondag, 2 mei 2021 om 22:16 • Laatste update: 22:21

Voetballers zijn anno 2021 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Ajax kroonde zich zondag voor de 35ste keer in de clubgeschiedenis tot landskampioen. David Neres stond vooraan bij het titelfeest. Beelden van de feestende Braziliaanse buitenspeler gingen zondag het internet over. Hij was dansend te zien op het veld en in de kleedkamer, terwijl hij het niet naliet om zo nu en dan de fles champagne aan de mond te zetten. Een lange avond werd het niet voor Neres, zo blijkt uit een foto die zijn vriendin Kira Winona om 21.30 uur op Instagram plaatste.