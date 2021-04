Fenerbahçe rolt rode loper uit voor Besiktas na onbesuisde actie Gönül

Donderdag, 29 april 2021 om 21:27 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:31

Fenerbahçe heeft donderdag dure punten gemorst in de strijd om de landstitel in Turkije. De nummer twee van de Süper Lig remiseerde op bezoek bij Alanyaspor met 0-0. Fenerbahçe speelde de gehele tweede helft met een man minder, na een onbesuisde tackle van Gökhan Gönül. De wedstrijd betekende de terugkeer van Mesut Özil bij Fenerbahçe: de aanvaller werd op 4 maart per brancard afgevoerd in het duel met Antalyaspor (1-1) en stond sindsdien aan de kant met een enkelblessure. Fenerbahçe neemt de tweede plek over van Galatasaray, maar heeft vijf punten achterstand op Besiktas.

Salih Uçan, tussen 2012 en 2019 actief bij Fenerbahçe, deed zijn oude club vroeg in de wedstrijd bijna pijn. De middenvelder ontving de bal aan de rechterkant van het speelveld, op de rand van het strafschopgebied, en verlengde het leer in één keer met veel gevoel. Zijn diagonale inzet belandde op het dak van het doel. Fenerbahçe, met Ferdi Kadioglu de gehele wedstrijd op de bank, leek niet veel later een strafschop te krijgen van arbiter Yasar Kemal Ugurlu. Na een scherpe pass van Özil werd Enner Valencia voor het doel neergehaald door Steven Caulker. De VAR merkte echter dat Valencia buitenspel stond, waardoor de penalty werd geannuleerd.

Twee minuten voor de pauze baalde Fenerbahçe opnieuw van een arbitraal besluit: Gönül werd met een directe rode kaart weggestuurd. De aanvoerder haalde een doorgebroken Davidson net buiten het strafschopgebied van achteren neer en moest het veld verlaten. In de tweede helft wist Alanyaspor het numerieke overwicht niet uit te buiten. Daardoor breidde Fenerbahçe de eigen ongeslagen reeks uit naar zeven wedstrijden, maar het puntenverlies is bijzonder kostbaar in de strijd om de landstitel. Met nog vier wedstrijden voor de boeg heeft koploper Besiktas een voorsprong van vijf punten. De koploper speelt nog wedstrijden tegen Hatayspor (thuis), Galatasaray (uit), Fatih Karagümrük (thuis) en Göztepe (uit).

