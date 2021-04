Henk de Jong: ‘Dat kan niet iedere week, dan krijg je de mensen tegen je’

Zaterdag, 24 april 2021 om 07:29 • Laatste update: 07:50

Nadat vorige week al de promotie werd binnengehaald, verzekerde SC Cambuur zich vrijdagavond ook van het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Henk de Jong won met 2-4 op bezoek bij Jong AZ, terwijl concurrent De Graafschap punten verspeelde tegen Almere City: 2-2. Het zorgde andermaal voor dolle vreugde bij de spelers van Cambuur.

Door Kalum van Oudheusden

“Hij is eindelijk binnen. Ja, ontiegelijk trots”, begint Sonny Stevens in gesprek met Voetbalzone. “Op het team, ook op mezelf een beetje. Dit is waar je het voor doet. Vorige week was het twee dagen feest, toen we officieus en vervolgens officieel promoveerden. Ik denk dat het nu weer een onrustig weekendje wordt. We gingen hier als een raket, er zaten schitterende goals tussen en dan is het jammer dat het de tweede helft een beetje inzakt. Maar ja, dat mag geen naam hebben.”

Bekijk hier het volledige gesprek met Sonny Stevens, Henk de Jong en Robert Mühren

Hoe gaat Cambuur dit kampioenschap vieren? “Ik las ergens dat we een helikoptervlucht hebben. Ik denk dat we straks heel veel bier gaan drinken tijdens de busreis terug naar Leeuwarden”, antwoordt de doelman. Trainer Henk de Jong verwachtte een minder groot feest. De spelersbus werd in Leeuwarden uiteindelijk ontvangen door 200 tot 250 supporters. “We gaan naar huis, want we hebben vorige week al feest gevierd en dat kan niet iedere week. Want dan krijg je de mensen tegen je in het harnas. Dus dat gaan we niet doen. We gaan in de bus een biertje doen en naar huis, dan kunnen we binnenkort leuke dingen doen.”

“Er zijn nog drie wedstrijden te spelen, we kunnen nog periodekampioen worden en nog een schaal krijgen. Je moet gas geven, want ik heb tegen die jongens gezegd dat ze een unieke maand in hun carrière kunnen meemaken. Ik ben geen trainer bij een topclub, dus je zal niet alles blijven winnen”, gaat de trainer van Cambuur verder. “Als je achteraf alles weet, is het geniaal wat er gebeurd is. We zijn er nog een keer in geknald en hebben we het weer gedaan. Als ik daarvoor had kunnen tekenen... Maar dat weet je niet, hè. Het is een groot compliment voor mijn jongens.”

Ook Robert Mühren stond na afloop van het duel in het AFAS Stadion met een glimlach voor de camera van Voetbalzone. “Vorige week was al een enorme ontlading, denk ik”, zegt de spits, die in Alkmaar zijn 35e doelpunt van het seizoen aantekende. “Dit is het toetje. We wilden de beste zijn, dat hebben we al twee jaar laten zien. Nu is het officieel.”