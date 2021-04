Pavlidis viert uiterst belangrijk doelpunt met 2000 aanwezige fans

Vrijdag, 23 april 2021 om 20:38 • Jeroen van Poppel

Willem II heeft vrijdagavond een belangrijke overwinning geboekt in de Eredivisie. De ploeg van Zeljko Petrovic won onder toeziend oog van 2000 aanwezige supporters verdiend van RKC Waalwijk: 1-0. Vangelis Pavlidis verzorgde de enige treffer van de avond. Het was het eerste Eredivisie-duel waarbij publiek aanwezig was sinds 27 september vorig jaar. Willem II neemt op de vijftiende plek een voorsprong van drie punten op achtervolger VVV-Venlo. Nummer veertien RKC heeft één punt meer dan Willem II.

Vanaf het begin van de wedstrijd maakte Willem II duidelijk alleen genoegen nemen met een overwinning. De thuisploeg greep het initiatief en creëerde in de eerste helft een aantal kansen, terwijl RKC niet eens een doelpoging ondernam. Kostas Lamprou hield de Waalwijkers op de been door moeizaam te redden op een schot van Derrick Köhn, waarna Ahmed Touba de bal in de drukte opruimde. Nog dichterbij kwam Sven van Beek, die zijn kopbal uit een hoekschop via de onderkant van de lat terug het veld in zag komen.

Ook na rust voerde Willem II de druk op het doel van Lamprou op. In de 54ste minuut werden de Tilburgers daarvoor beloond. Mike Trésor Ndayishimiye haalde op de linkerkant de achterlijn en legde laag voor op Vangelis Pavlidis, die eerst tegen collega-spits Kwasi Okyere Wriedt aanschoot en de rebound simpel kon binnentikken: 1-0. De doelpuntenmaker was even later opnieuw dichtbij, maar had ditmaal pech dat zijn inzet vanaf de rand van de zestien de paal raakte.

RKC had vrijwel niets in te brengen, toch mocht Willem II in de slotfase van geluk spreken dat een kopbal van Richard van der Venne niet in het doel ging. Keeper Arijanet Muric tastte half mis op de ogenschijnlijk makkelijke bal, die zodoende de paal toucheerde. Daarna tikte Lamprou een mooie vrije trap van Köhn uit de bovenhoek. De Griekse doelman moest een rebound toestaan aan Pavlidis, die van dichtbij op de keeper schoot. Sylla Sow kreeg aan de overzijde een goede schietkans, maar trof Muric in de korte hoek op zijn pad. Ché Nunnely had de wedstrijd kunnen beslissen en had Lamprou al omspeeld, maar raakte vervolgens het zijnet.