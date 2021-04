Onrust in Gelsenkirchen: Schalke-selectie aangevallen door fans

In de nacht van dinsdag op woensdag is het tot een confrontatie gekomen tussen spelers en supporters van Schalke 04, zo laat de Duitse club woensdag weten via de officiële kanalen. De ploeg uit Gelsenkirchen degradeerde dinsdagavond naar de 2. Bundesliga na een 1-0 nederlaag tegen Arminia Bielefeld. Bij thuiskomst werd de spelersgroep opgewacht door een groep van vijf- tot zeshonderd woedende supporters, die de aanval openden en vuurwerk afstaken. De club veroordeelt het gedrag en stelt een onderzoek in.

De degradatie van Schalke naar het tweede niveau diende zich al een tijdje aan, maar werd dinsdagavond bezegeld door 21ste nederlaag van het seizoen. Daardoor degradeerde de club voor het eerst in dertig jaar uit de Bundesliga. "Na de terugkeer van de uitwedstrijd tegen Arminia Bielefeld was er woensdagochtend vroeg een kortstondige confrontatie tussen de spelersgroep en supportersgroepen bij de Veltins-Arena", valt te lezen op de website van Die Königsblauen.

De spelers van Schalke 04 moesten gisteren na de nederlaag vluchten voor een grote groep boze supporters die teleurgesteld waren over de degradatie. pic.twitter.com/1CNBZALfS4 — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) April 21, 2021

"Tijdens deze confrontatie hebben individuen, die nog niet bij de club bekend zijn, grenzen overschreden die niet goed te praten zijn", gaat de club verder. "Ondanks alle begrijpelijke frustratie en begrijpelijke woede over de degradatie naar de 2. Bundesliga, zal de club nooit accepteren dat de fysieke integriteit van zijn spelers en medewerkers in het gedrang komt. Dit is wel gebeurd. De club veroordeelt dit gedrag ten zeerste en voelt zich uiteraard verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn mensen."

shocking scenes reach us from gelsenkirchen after the relegation of fc schalke 04 #DSCS04 pic.twitter.com/NxkGqqRoNA — Full (@MegaStoned1948) April 21, 2021

Op beelden die op het internet circuleren is te zien hoe een grote groep supporters al schreeuwend over een brug nabij het stadion rent. Ook wordt er vuurwerk afgestoken. BILD spreekt van een 'gewelddadige aanval' op de spelers. "Het onderzoek naar het incident is begonnen", aldus Schalke. "Schalke 04 zal verder geen commentaar geven op deze kwestie totdat het incident is opgehelderd."