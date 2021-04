Madrileense rechter: Super League-clubs mogen voorlopig niet gestraft worden

Een rechtbank in Madrid heeft besloten dat de FIFA, UEFA en nationale bonden voorlopig geen maatregelen mogen treffen tegen de twaalf clubs die van plan zijn om in de Super League te gaan spelen, zo weet persbureau Reuters te melden. Op verzoek van de Super League heeft de Madrileense rechtbank zich over de zaak gebogen. Er is bepaald dat er pas straffen mogen worden uitgedeeld als een rechter de zaak grondig onderzocht heeft.

Nog voordat de twaalf founding clubs middels een statement officieel bekendmaakten dat ze in een Super League willen gaan spelen, had de UEFA zich al met ferme taal uitgesproken over het plan. De Europese voetbalbond liet al direct weten dat de spelers van de founding clubs geen interlandvoetbal onder de vlag van de UEFA mogen spelen in de toekomst. “De spelers die gaan meedoen aan de Super League, zullen verbannen worden van het WK en het EK. Ze zullen niet voor hun nationale elftal kunnen uitkomen", herhaalde UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin maandag.

Ceferin zei dat de spelers in zijn ogen 'zo snel mogelijk' verbannen moeten worden. "We nemen de situatie nog steeds door met onze juristen." Ook FIFA-voorzitter Gianni Infantino sprak dinsdag op het UEFA-congres in het Zwitserse Montreux dreigende taal: “De clubs die dit initiatief willen doorzetten zullen moeten leven met de gevolgen van hun keuze. Daar zijn ze helemaal zelf verantwoordelijk voor. Concreet gezegd betekent het: Of je gaat met ons mee, of niet. Je kan niet slechts voor de helft meedoen.” UEFA-bestuurslid Jesper Möller sprak maandag nog de verwachting uit dat Chelsea, Manchester City en Real Madrid per direct uit de Champions League zullen worden gezet vanwege hun deelname aan de Super League.

De Super League heeft deze dreigende taal nu klaarblijk getoetst bij een commerciële rechtbank in Madrid. Deze heeft besloten dat de FIFA, UEFA of nationale bonden voorlopig nog geen maatregelen mogen treffen tegen de twaalf founding clubs van de Super League. Er mogen pas straffen volgen als een rechtbank zich uitgebreid over de zaak gebogen heeft. Het betekent een eerste, kleine juridische overwinning voor de Super League. “Maar het is de vraag of een Madrileense rechtbank uiteindelijk iets te zeggen heeft over de UEFA, de FIFA of de Premier League”, benadrukt Reuters-verslaggever Simon Evans op Twitter.