Florentino Pérez: ‘Ik houd van hem, maar hij keert niet terug naar Real Madrid’

Dinsdag, 20 april 2021 om 08:15 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:14

Cristiano Ronaldo zal nooit meer het tenue van Real Madrid dragen. Florentino Pérez verzekerde in de nacht van maandag op dinsdag in het programma El Chiringuito dat de terugkeer van de clubtopscorer aller tijden uitgesloten is. De 36-jarige Portugees maakte medio 2018 voor een bedrag van honderd miljoen euro de overstap naar Juventus, maar het is maar de vraag of hij na dit seizoen nog in Turijn zal spelen. “Cristiano keert in ieder geval niet terug naar Real Madrid, dat zou nergens op slaan”, verzekerde Pérez.

“Ik houd van Ronaldo en hij heeft Real Madrid veel gegeven, maar het heeft geen zin. De logica ontbreekt”, benadrukte Pérez, die erkent dat hij op straat veel wordt aangesproken over mogelijke topaankopen. “Zelfs met mondmasker herkennen mensen mij en vaak wordt mij nageroepen: ‘Koop Kylian Mbappé!’. Real Madrid is elke periode aan een verandering toe, maar we hebben ook veel gewonnen en we hebben met de gevolgen van een coronapandemie te maken. Ik doe er alles aan om ervoor te zorgen dat Real Madrid niet de positie en de status verliest die het verdient. Dit jaar moesten we negenhonderd miljoen euro aan omzet draaien en we zullen op zeshonderd miljoen euro uitkomen. Maar Real Madrid was ook bijna failliet toen ik in 2000 werd gekozen”, doelde hij op zijn eerste mandaat.

Pérez was minder uitgesproken toen de eventuele contractvernieuwing van Sergio Ramos ter sprake kwam. Het contract van de verdediger annex captain loopt over iets meer dan twee maanden ten einde en nog altijd liggen club en speler te ver uiteen over contractduur en salaris. “Ik ga zo”, gaf de voorzitter aan. “We verkeren in een moeilijke situatie in financieel opzicht en niemand krijgt geld cadeau. Iedereen staat er slecht voor. Ik heb niet gezegd dat hij zal vertrekken. Op dit moment zijn we aan het kijken hoe we het jaar gaan afsluiten.” Pérez kreeg de vraag of Ramos bereid is om zijn salaris met tien procent te verlagen. “Vorig seizoen wel, ja. Mag ik nu gaan?”

Presentator Josep Pedrerol kreeg het toch voor elkaar om Pérez nog wat langer te laten blijven. Het was immers de eerste keer in het achtjarig bestaan van het programma dat de voorzitter langskwam. Als het aan Pérez ligt blijft Vinicius Junior nog jarenlang bij Real Madrid, ‘hij is absoluut niet te koop’, en staat Zinédine Zidane nog jarenlang voor de selectie. “De beste trainer die we ooit hebben gehad, een legende. Hij is een grote persoonlijkheid. Iemand die moeite heeft met persconferenties. Sommige journalisten zijn heel vervelend. Zidane gaat gewoon zijn eigen weg. Hij is blij en wil gewoon zijn werk doen.”

Pérez reageerde ook op het ontslag van José Mourinho bij Tottenham Hotspur. De Portugees slaagde er jaren geleden in om een einde te maken aan de hegemonie van het Barcelona van Josep Guardiola. “Mourinho zorgde ervoor dat de spelers van Real Madrid meer de strijd aangingen en dat is nu nog merkbaar. In negen van de laatste elf Champions League-toernooien bereikten we de halve finale. We zijn Mourinho dankbaar voor de introductie van die winnaarsmentaliteit.”