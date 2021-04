Heerenveen richt zich in paginagrote advertentie tot Cambuur na promotie

Maandag, 19 april 2021 om 07:42 • Laatste update: 08:02

SC Heerenveen heeft SC Cambuur via een paginagrote advertentie in de Leeuwarder Courant gefeliciteerd met de promotie naar de Eredivisie. De terugkeer van de club uit Leeuwarden naar het hoogste niveau werd afgelopen weekend officieel. In Friesland wordt reikhalzend uitgekeken naar de Friese derby tussen de twee rivaliserende clubs. “Wolkom werom”, schrijft Heerenveen, wat ‘welkom terug’ betekent in het Fries. De club kon het laten om een klein plaagstootje uit te delen: “Wij zijn er al jaren”, staat er onderaan de advertentie.