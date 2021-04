AS Monaco zet deur naar zinderende titelstrijd in Ligue 1 wagenwijd open

Zondag, 18 april 2021 om 18:57 • Chris Meijer

AS Monaco heeft geprofiteerd van het puntverlies dat koploper Lille OSC afgelopen vrijdag leed. De Monegasken wonnen op bezoek bij laagvlieger Girondins de Bordeaux met 0-3, door doelpunten van Kevin Volland, Gelson Martins en Stevan Jovetic. Monaco blijft zodoende de nummer drie van de Ligue 1, met een punt minder dan Paris Saint-Germain en twee punten achterstand op lijstaanvoerder Lille.

Lille morste vrijdagavond dure punten, door in eigen stadion met 1-1 gelijk te spelen tegen Montpellier. PSG profiteerde daar eerder op de zondagmiddag al van, door met de enige moeite Saint-Étienne te verslaan: 3-2. Ook Monaco maakte geen fout op bezoek bij nummer zestien van de Ligue 1 en legde daarvoor het fundament in de eerste helft. Nadat doelman Benoît Costil een doelpunt van Aleksandr Golovin had voorkomen, kwamen de bezoekers met 29 minuten op de klok op voorsprong.

Wissam Ben Yedder bediende Volland, die zich binnen het strafschopgebied met een handige kap ontdeed van zijn directe tegenstnader en schoot in de verre hoek raak. Het was alweer het vijftiende competitiedoelpunt van de Duitse spits in dit seizoen. Vrijwel direct na rust leek Monaco het treffen in het Stade Matmut Atlantique al te beslissen. Martins verscheen na een uitstekende steekpass van Aurelien Tchouameni oog in oog met Costil en maakte geen fout: 0-2.

Bordeaux gaf zich echter nog niet gewonnen en ging ondanks de vroege tegengoal in de tweede helft op zoek naar de aansluitingstreffer. Zo moest Monaco-doelman Benjamin Lecomte reddend optreden bij een inzet van Nicolas de Préville. De ingevallen spits was in het laatste kwartier andermaal dicht bij een doelpunt, maar kon de spanning niet meer terugbrengen in het duel. Bordeaux besloot het duel nog met tien man, na een rode kaart voor Tom Lacroux. In de laatste minuut bepaalde Jovetic de eindstand op 0-3. Er lijkt een zinderende titelstrijd in Frankrijk te wachten, daar Olympique Lyon later op de zondagavond met een zege op Nantes tot op één punt van Monaco kan komen.