Haaland bezorgt Bremen eigenhandig negatief clubrecord met dubbelslag

Zondag, 18 april 2021 om 17:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:30

Erling Braut Haaland heeft zondagmiddag weer eens van zich doen spreken. De spits van Borussia Dortmund, die de afgelopen zeven wedstrijden (drie bij Noorwegen en vier bij Dortmund) droog bleef, hielp zijn ploeg met twee treffers aan een 4-1 overwinning op Werder Bremen. Door de zege heeft Dortmund de vijfde plek heroverd, die de ploeg zaterdag aan Bayer Leverkusen moest laten. Voor Bremen betekende het de vijfde nederlaag op rij in de Bundesliga, waarmee de ploeg een negatief clubrecord vestigde.

Dortmund greep in de beginfase van het duel het initiatief, maar moest toezien hoe de bezoekers verrassend op voorsprong kwamen. Maximilian Eggestein had een afgemeten dieptepass in huis op Milot Rashica, waarna de buitenspeler alleen op doelman Marwin Hitz af kon en de linkerhoek vond: 0-1. De eerste keer dat Dortmund echt gevaarlijk werd aan de overkant was het ook meteen raak. Mateu Morey trok vanaf de rechterkant van het veld naar binnen en bediende Giovanni Reyna, waarna de middenvelder maar een paar tellen nodig had om de bal in de rechterkruising te jagen: 1-1.

Bremen kwam er vervolgens niet meer uit en moest na ruim een half uur spelen de volgende tegentreffer incasseren. Kevin Möhwald vergreep zich in zijn eigen strafschopgebied aan Marco Reus, waarna scheidsrechter Bastian Dankert de bal op de stip legde en Haaland het buitenkansje benutte: 2-1. Diezelfde Möhwald was ook betrokken bij de derde treffer van Dortmund, toen de bal door zijn toedoen voor de voeten kwam bij Haaland en de spits eenvoudig met zijn rechter zijn tweede van de middag kon maken. Het betekende voor Haaland alweer zijn 36e doelpunt in 39 Bundesligaduels.

Na de pauze nam Dortmund iets gas terug. Jirí Pavlenka wist een schot van Reus over het doel te tikken en stond na ruim een uur spelen een derde treffer van Haaland in de weg. De aanvalsleider ging alleen op de doelman af en poogde hem te omspelen, maar stuitte daarbij op de benen van Pavlenka. Het slotakkoord kwam op naam van Mats Hummels. De centrumverdediger werd drie minuten voor tijd uit een hoekschop gevonden door Thorgan Hazard en kopte met enig fortuin de 4-1 tegen de touwen. Daarmee was de vijfde nederlaag en het negatieve clubrecord een feit voor Bremen.