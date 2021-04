Sevilla trekt ongeslagen reeks door en komt op één punt van Barcelona

Zondag, 18 april 2021 om 16:04 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:07

Sevilla heeft zondagmiddag uitstekende zaken gedaan in de strijd om de bovenste plekken in LaLiga. De ploeg van trainer Julen Lopetegui boog op bezoek bij Real Sociedad een 1-0 achterstand om in een 1-2 overwinning door treffers van Fernando en Youssef En-Nesyri. Door de zege is het gat met Barcelona, dat derde staat, nog slechts één punt. Barcelona speelde wel een wedstrijd minder, net als Atlético Madrid en Real Madrid, die een voorsprong van respectievelijk drie en twee punten hebben. Het betekende voor Sevilla de zesde wedstrijd op rij zonder nederlaag.

Het duel in Estadio Anoeta was amper begonnen toen Sociedad de leiding greep. Carlos Fernández werd op maat bediend op de rand van het strafschopgebied, controleerde knap en schoot de bal vervolgens knap in de linkerbovenhoek. Sevilla herpakte zich echter al snel van die vroege tegenslag en kreeg via En-Nesyri en Lucas Ocampos mogelijkheden om de stand nog binnen het kwartier gelijk te trekken, maar En-Nesyri kopte na een mooie aanval op de paal en Ocampos zag zijn inzet rakelings over het doel van Alejandro Remiro gaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Halverwege de eerste helft kwam de ploeg van Lopetegui alsnog langszij. Fernando stond op de juiste plek voor een rebound en schoof het leer van dichtbij eenvoudig in de linkerhoek: 1-1. Sevilla trok na het openingskwartier het initiatief naar zich toe en greep vlak na de gelijkmaker zelfs de leiding. Wederom reageerden de bezoekers het meest attent op een rebound, waaruit ditmaal En-Nesyri het net wist te vinden. De spits schoot de bal hoog en hard in het dak van het doel en tekende daarmee voor zijn zestiende treffer van het seizoen.

Nadat diezelfde En-Nesyri in de slotfase van de eerste helft voor de tweede keer het aluminium raakte, waren ook in de tweede helft de beste kansen voor Sevilla. Zo mikte Fernando na een mooie aanval net naast de linkerpaal en had ook Ocampos het vizier niet op scherp staan. Zo aantrekkelijk als de eerste helft was het echter niet. Lopetegui bracht in de slotfase Luuk de Jong binnen de lijnen en zag hoe de spits in buitenspelpositie met een hakje de hand van Igor Zubeldia raakte, waardoor protesten niks uithaalden. De overwinning kwam niet meer in gevaar.