Noodlot slaat na één optreden opnieuw toe voor Terence Kongolo

Vrijdag, 16 april 2021 om 15:25 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:31

Het noodlot heeft opnieuw toegeslagen voor Terence Kongolo. De verdediger van Fulham stond vorige week vrijdag negentig minuten op het veld in de verloren thuiswedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers (0-1) en dat was zijn eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Hij heeft volgens trainer Scott Parker echter een ernstige blessure overgehouden aan die wedstrijd.

"Hij heeft een blessure opgelopen en komt dit seizoen niet meer in actie. Het is verschrikkelijk voor Terence. Ik vond hem vrijdag fantastisch spelen", zegt Parker op de persconferentie voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen Arsenal van zondag. Om wat voor kwetsuur het gaat, is niet bekend. Het dienstverband van Kongolo op Craven Cottage blijft gekenmerkt worden door blessureleed. Hij speelt al sinds januari 2020 voor de club, maar kwam tot slechts vier officiële wedstrijden.

Kongolo werd in de tweede helft van het seizoen 2019/20 door Huddersfield Town verhuurd aan Fulham en liep al gauw een enkelblessure op, waardoor hij slechts twee duels speelde tijdens zijn uitleenbeurt. Fulham promoveerde wel naar de Premier League en besloot Kongolo definitief vast te leggen voor circa 4,4 miljoen euro, een bedrag dat kon oplopen tot 8,1 miljoen euro. Hij speelde op 9 januari zijn eerste wedstrijd van het seizoen, in de FA Cup tegen Queens Park Rangers.

De 27-jarige Nederlander deed toen 67 minuten mee, maar stond vervolgens weer wekenlang aan de kant door problemen met de achillespees. Na zes opeenvolgende wedstrijden op de bank te hebben gezeten, speelde hij vorige week vrijdag zijn eerste wedstrijd van het seizoen in de Premier League. Aan die wedstrijd tegen Wolverhampton heeft hij dus echter weer een blessure overgehouden. Kongolo tekende bij zijn komst een contract tot medio 2024 bij Fulham, met een optie voor een extra jaar.