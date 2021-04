Lothar Matthäus verrast direct na duel met PSG met bewering over Hansi Flick

Woensdag, 14 april 2021 om 11:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:20

Hansi Flick heeft zijn laatste wedstrijd in de Champions League achter de rug als trainer van Bayern München, zo verzekerde Lothar Matthäus dinsdagavond tegenover Sky Deutschland. Volgens de oud-middenvelder staat de oefenmeester op het punt om bondscoach te worden van de Duitse nationale ploeg, waar Flick als opvolger moet dienen voor de na het EK vertrekkende Joachim Löw. Julian Nagelsmann wordt genoemd als zijn opvolger bij Bayern.

Een 0-1 overwinning was voor Bayern dinsdagavond niet voldoende om zich ten koste van Paris Saint-Germain te verzekeren van een plek bij de laatste vier in de Champions League. De ploeg van Flick ging in eigen huis namelijk met 2-3 ten onder een week geleden. Na afloop van de return ging het echter niet alleen over de uitschakeling van de regerend titelhouder, maar werd er ook veelvuldig gesproken over de toekomst van Flick. Matthäus wist zelfs te melden dat er een akkoord is tussen de Duitse voetbalbond en de oefenmeester van Bayern. Ook zijn opvolger zou al bekend zijn.

"Dat was Hansi Flick's laatste wedstrijd in de Champions League met Bayern", liet Matthäus zich ontvallen. "Hij is de eerste keuze bij de DFB om Joachim Löw op te volgen. Hij zal het aanbod accepteren komende zomer." Volgens Matthäus ziet de Duitse bond in Flick een langetermijnoplossing. "Ik heb een contract bij Bayern", reageerde Flick op de uitspraak van Matthäus. "Maar ik denk altijd na over wat er kan gebeuren en hoe het verder gaat. Ik weet dat mijn familie achter mij staat. Of mijn toekomst nou hier ligt of bij de DFB."

De bewering van Matthäus is opmerkelijk te noemen, aangezien Karl-Heinz Rummenigge onlangs nog liet weten niet mee te willen werken aan een vertrek van Flick. "Dat heeft niets met waarschijnlijkheid te maken. Dat is een feit", liet de voorzitter van Bayern zonder twijfel weten op de vraag of Flick's toekomst bij Bayern ligt. De geruchten rond een mogelijk bondscoachschap van Flick werden aangewakkerd door een interne ruzie bij Bayern. De trainer zou niet op één lijn zitten met technisch directeur Hasan Salihamidzic, zo meldde BILD eerder.

Flick gaat momenteel met Bayern aan kop in de Bundesliga. Hij nam vorig seizoen het stokje over van de ontslagen Niko Kovac en won met der Rekordmeister alles wat er te winnen viel. Zijn contract loopt bij Bayern nog door tot de zomer van 2023. Volgens Matthäus is Nagelsmann de belangrijkste kandidaat om de lege plek in te vullen bij Bayern. De naam van oefenmeester van RB Leipzig, die ook nadrukkelijk in verband werd gebracht met de Duitse bond voor de functie als bondscoach, zingt al langer rond in München.