Manchester United knokt zich terug en wint beladen duel met Tottenham Hotspur

Zondag, 11 april 2021 om 19:30 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:50

Manchester United heeft zondagavond een zwaarbevochten overwinning geboekt op Tottenham Hotspur. In het Premier League-duel in Londen gingen the Spurs bij rust nog aan de leiding, maar in het tweede bedrijf stelde de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer orde op zaken: 1-3. United blijft tweede met 63 punten, terwijl Tottenham met 49 punten blijft steken op de zevende plek van de ranglijst. Er was geen Nederlandse inbreng in het Tottenham Hotspur Stadium: Donny van de Beek bleef negentig minuten op de bank bij the Red Devils, terwijl Steven Bergwijn geen onderdeel uitmaakte van de wedstrijdselectie van de thuisploeg.

Het was Tottenham dat de eerste kans van de noteerde via Lucas Moura, wiens schot via het been van Luke Shaw over het vijandige doel ging. United was pas na een kwartier spelen voor het eerst serieus aan zet, toen Eric Dier een schot van Marcus Rashford net voldoende van richting wijzigde om een treffer te voorkomen. Beide teams stelden zich het eerste halfuur enigszins terughoudend op, waardoor het aantal opgelegde kansen beperkt bleef. De wedstrijd leek na 34 speelminuten wel opengebroken te worden.

Cavani vormde het eindstation van een fraaie United-aanval en rondde koelbloedig af, maar arbiter Chris Kavanagh keurde de openingstreffer op advies van de videoscheidsrechter af. De controversiële beslissing werd genomen op basis van een lichte overtreding van Scott McTominay op Heung-Min Son in de opbouw richting het doelpunt. Roy Keane uitte tijdens de rust op Sky Sports zijn ongenoegen over het omstreden moment. “Ik ben zeer verbaasd. Als dat een overtreding was, kunnen we allemaal maar beter naar huis gaan. Het is schaamteloos hoe een speler (Son, red.) zo naar de grond gaat”, aldus de analist.

Vijf minuten later werd de openingstreffer aan de overzijde alsnog gevonden door Tottenham. Na fraai combinatiespel over meerdere schakels kwam het leer via Moura voor de voeten van Son, die koel bleef en de 1-0 op het scorebord zette. In het tweede bedrijf kreeg de Zuid-Koreaan een uitgelezen mogelijkheid om de score te verdubbelen na een splijtende pass van Sergio Reguilón. David De Gea bracht met zijn rechtervoet echter redding op de poging van Son.

Vervolgens was United aan zet. Een schot van Cavani bracht doelman Hugo Lloris, die de bal niet klem had, in verlegenheid, waarna Fred uit de rebound succesvol afdrukte: 1-1. Tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd deelden de bezoekers een tweede dreun uit. Vanaf de rechterkant bezorgde Mason Greenwoord een voorzet op maat bij Cavani, die diagonaal binnenknikte: 1-2. Het slotakkoord werd gespeeld door Greenwood, die van dichtbij de 1-3 eindstand op het scorebord zette. Het was de 23ste keer op rij dat United ongeslagen bleef in een uitwedstrijd in de Premier League.