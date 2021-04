Portugese trainer maakt obsceen gebaar naar tegenstander en wordt bedreigd

Zaterdag, 10 april 2021 om 21:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:45

Het duel tussen Boavista en Rio Ave (3-3) op het hoogste niveau in Portugal heeft zaterdag voor de nodige opschudding gezorgd. Het duel leek lange tijd af te stevenen op een overwinning voor de thuisploeg, totdat Fábio Coentrão de bezoekers in blessuretijd op gelijke hoogte zette. Trainer Miguel Cardoso van Rio Ave kon zijn emoties na het gewonnen punt moeilijk in bedwang houden en stak twee middelvingers op richting de bank van Boavista. Bovendien werd de oefenmeester na afloop van het duel bedreigd toen hij een interview wilde afgeven.

Het duel tussen de nummers elf en vijftien van de Portugese Primeira Liga had alles in zich. De thuisploeg kwam in de eerste helft tot tweemaal toe op voorsprong, maar moest na tien minuten in de tweede helft met tien man verder door een indirecte rode kaart voor Yanis Hamache. Rio Ave kreeg vervolgens vanaf de stip de mogelijkheid om de stand gelijk te trekken, maar Pelé faalde, waarna Cardoso zijn onfortuinlijke pupil twee minuten later naar de kant haalde voor Coentrão. Laatstgenoemde maakte vervolgens diep in blessuretijd de winnende treffer door diagonaal raak te schieten.

In alle hectiek die daarop volgde wist Cardoso zijn emoties maar moeilijk in bedwang te houden. De oefenmeester van Rio Ave stak twee middelvingers op, gericht aan de bank van Boavista. Na afloop van het duel schitterde Cardoso in afwezigheid toen hij langs het veld werd verwacht voor een snel interview, zoals dat gebruikelijk is in Portugal. Tijdens de persconferentie gaf hij aan zich onveilig te hebben gevoeld. "Er zijn verschillende incidenten geweest waardoor ik me niet veilig voelde. Ik kan me niet laten beledigen en een assistent laten aanvallen. Er zijn een aantal dingen gebeurd die ik niet kan uitleggen", aldus de veelbesproken trainer.

"Er gebeurde veel tijdens de wedstrijd", gaat Cardoso verder. "We zijn geen machines, we zijn mannen met emoties. Maar we moeten ze beheersen omdat we een sociale verantwoordelijkheid hebben. Wat er gebeurde was niets meer dan een daad van frustratie, afhankelijk van de context van het spel. Het was op niemand gericht." Cardoso erkende dat 'het geen mooi gebaar was' en bood na afloop zijn excuses aan voor het voorval. Hij weigerde in te gaan op de vraag door wie hij en zijn assistent werden bedreigd.

"Ik heb tegen een aantal mensen in de spelerstunnel gezegd dat ze oud genoeg moeten zijn om hun verstand te gebruiken. Het voetbal heeft deze dingen niet nodig. Op een bepaald moment in het spel waren er geen ballen meer om het spel snel door te laten gaan. Alles wat er gebeurde was jammer. Ik wil daar niks mee te maken hebben, net als mijn team en mijn club", sprak Cardoso de aanwezige pers tot slot toe.