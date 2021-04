Winnend Lille doet uitstekende zaken in Frankrijk en kan achterover leunen

Vrijdag, 9 april 2021 om 22:57 • Mart van Mourik

Lille OSC heeft vrijdagavond een minimale overwinning geboekt in de Ligue 1. Op bezoek bij FC Metz beleefde de ploeg van trainer Christophe Galtier een bijzonder lastige avond, die uiteindelijk goed afgesloten werd: 0-2. Dankzij de zege vergroot koploper Lille het gat op de ranglijst met Paris Saint-Germain voorlopig tot zes punten, maar de Parijzenaren werken zaterdagavond nog een uitwedstrijd af tegen RC Strasbourg. AS Monaco staat op zeven punten achterstand van de lijstaanvoerder; Olympique Lyon staat vierde op acht punten van Lille.

Na een terughoudende openingsfase van beide kanten leek de wedstrijd na een kwartier spelen opengebroken te worden. Een schot van John Boye belandde op de arm van José Fonte, waarna scheidsrechter Clément Turpin terecht naar de stip wees. Hoewel Aaron Leya de strafschop overtuigend nam, wist doelman Mike Maignan met een fraaie redding zijn doel schoon te houden. Na een half uur spelen kwam Metz wederom dicht bij de openingstreffer. Ter hoogte van de rand van het zestienmetergebied nam Fabien Centonze het vijandige doel onder vuur, maar zijn schot ging rakelings naast de linkerpaal.

Lille, dat met Sven Botman in de basis aan de aftrap stond, imponeerde het eerste bedrijf zeker niet en Boubakary Soumaré (kopbal) was de enige die in de buurt van een treffer kwam. Hoewel het veldspel van de ploeg van Galtier ook na rust niet uitmuntend was, werd de openingstreffer na een uur spelen wel gevonden. Renato Sanches gebruikte zijn lichaam om door te dringen tot het zestienmetergebied, waarna hij Burak Yilmaz in de gelegenheid bracht om in de korte hoek hard binnen te schieten: 0-1. Enkele grote mogelijkheden van Metz gingen aan het doelpunt vooraf. Het was echter tot tweemaal toe Maignan die zijn ploeg met fraaie reddingen op de been hield.

Na de treffer brak er een impasse aan die pas in de slotminuut van de reguliere speeltijd doorbroken werd. Domagoj Bradaric ontving een korte corner en bediende op de hoek van de zestien Zeki Çelik, die nog enkele stappen zette en met een diagonaal schot voor de beslissing zorgde: 0-2. Volgende speelronde speelt Lille een thuiswedstrijd tegen Montpellier, terwijl een week later de topper tegen Olympique Lyon op het programma staat.