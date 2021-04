Almere City FC baalt na restant van sneeuwwedstrijd in Kerkrade

Vrijdag, 9 april 2021 om 17:33 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 17:42

Almere City FC heeft vrijdag nagelaten de tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie over te nemen van De Graafschap. De nummer drie kwam in het restant van de afgelopen maandag door hevige sneeuwval afgelaste wedstrijd niet tot scoren: 0-0.

Het kunstgras in Kerkrade was afgelopen maandag niet meer bespeelbaar door de forse sneeuwbuien die op dat moment over het land trokken. Scheidsrechter Ingmar Oostrom besloot dan ook na precies 67 minuten te staken. Ook in de resterende 23 minuten kwamen de teams van Jurgen Streppel en Jeroen Rijsdijk vrijdag niet tot scoren.

De Graafschap blijft achter SC Cambuur tweede met 67 punten uit 32 wedstrijden en dat is één punt meer dan Almere City. De Friese lijstaanvoerder heeft negen punten meer dan de nummer twee uit Doetinchem, NAC Breda is de nummer vier met 63 punten.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 SC Cambuur 32 24 4 4 64 76 2 De Graafschap 32 21 4 7 17 67 3 Almere City FC 32 20 6 6 27 66 4 NAC Breda 32 19 6 7 30 63 5 Go Ahead Eagles 32 18 8 6 28 62 6 NEC 32 17 6 9 24 57 7 FC Volendam 32 14 8 10 18 50 8 Roda JC Kerkrade 32 13 11 8 13 50 9 Helmond Sport 32 10 10 12 -7 40 10 Telstar 32 10 8 14 2 38 11 Excelsior 32 11 5 16 -4 38 12 TOP Oss 32 11 5 16 -16 38 13 MVV Maastricht 32 11 5 16 -21 38 14 Jong Ajax 32 9 9 14 -11 36 15 Jong PSV 32 9 7 16 -10 34 16 FC Eindhoven 32 8 9 15 -12 33 17 Jong FC Utrecht 32 10 1 21 -22 31 18 Jong AZ 32 8 5 19 -38 29 19 FC Dordrecht 32 8 3 21 -47 27 20 FC Den Bosch 32 5 8 19 -35 23