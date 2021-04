Handtekening Haaland kost assistent-scheidsrechter Sovre alsnog schorsing

Vrijdag, 9 april 2021 om 16:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:23

De roep om een handtekening van Erling Braut Haaland heeft voor assistent-scheidsrechter Octavian Sovre alsnog een vervelend staartje gekregen. De arbiter is door de Roemeense bond geschorst voor de wedstrijd tussen Universitatea Craiova en Cluj, die hij zondag als assistent-scheidsrechter in goede banen diende te leiden. Sovre gaf eerder te kennen dat hij de handtekening verzamelde voor een Roemeense stichting die zich inzet voor mensen met autisme. Daar lijkt de bond geen boodschap aan te hebben.

Sovre haastte zich dinsdagavond na afloop van de kwartfinale in de Champions League tussen Manchester City en Borussia Dortmund (2-1) richting Haaland, waarna hij zijn gele en rode kaart tevoorschijn haalde en de Noor om een handtekening vroeg. De aanvaller van Dortmund was even verbouwereerd, maar zette toch zijn krabbel. De Roemeense sportkrant Gazeta Sporturilor schreef daags na het voorval dat de gesigneerde kaarten ten goede kwamen aan een goed doel, die de kaarten zou veilen om mensen met autisme van een betere therapie te kunnen voorzien.

"Die handtekening is voor een goed doel", vertelde Simona Zlibut, voorzitter van de desbetreffende stichting. Zlibut zegt dat ze al van kinds af aan bevriend is met de Roemeense assistent-scheidsrechter, die door de jaren heen belangrijk werk heeft verricht voor de stichting. "Misschien weten heel veel mensen het niet, maar Tavi is direct betrokken bij het ondersteunen van onze vereniging. Wij zijn een geaccrediteerd centrum voor volwassenen met ernstige vormen van autisme, waarvan er maar vijf zijn in Roemenië. Ik heb er geen woorden voor om Sovre te bedanken, hij heeft ons al heel veel jaren geholpen."

De voorzitter van de Centrale Commissie van Scheidsrechters, Kyros Vassaras, besloot Sovre desondanks te schorsen voor het duel in de hoogste Roemeense voetbalcompetitie. Sovre zou als assistent-scheidsrechter fungeren van Ovidiu Hategan en ziet zijn plek nu worden ingenomen door Radu Ghinguleac. Eerder liet UEFA-scheidsrechtershoofd Roberto Rosetti al weten niet gelukkig te zijn met het gedrag van zijn official, zo blijkt uit een door hem verstuurde mail die in handen is gekomen van Sky Sports. "Het is totaal onacceptabel. Het gaat om waardigheid. Vergeet niet hoeveel televisiecamera's er aanwezig zijn bij wedstrijden van de UEFA. Ze zien alles."

Rosetti wijst zijn officials andermaal op hun verantwoordelijkheid. "Je bent verantwoordelijk voor je gedrag en het gedrag van je team als je scheidsrechter bent bij een Europese wedstrijd", schreef de voormalig arbiter in zijn e-mail. "De UEFA heeft ernaar gestreefd om jou net zoveel respect te geven als de spelers. Daar heb je zelf aan bijgedragen door de manier waarop je eruit ziet, door je houding, respect en professionaliteit. Als je net zoveel respect wilt als de spelers, waarom vraag je ze dan om handtekeningen of t-shirts? Vragen ze dat ook aan jou?"