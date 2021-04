Ajax blijft op coëfficiëntenranglijst tussen hoop en vrees

Donderdag, 8 april 2021 om 23:23 • Jeroen van Poppel

Ajax heeft donderdagavond geen coëfficiëntenpunten behaald. De Amsterdammers gingen in eigen huis onderuit tegen AS Roma, een directe concurrent op de UEFA-ranglijst die juist twee punten mag bijschrijven. Alvast met een schuin oog kijkend naar de potindeling voor de Champions League van komend seizoen blijft Ajax tussen hoop en vrees.

Op de vijfjarige coëfficiëntenranglijst loopt AS Roma (86 punten) ruimschoots weg bij Ajax (81,5 punten). In de returnwedstrijden zijn maximaal drie punten te verdienen: twee punten voor de overwinning, en een bonuspunt voor het bereiken van de halve finale (zowel in de Europa League als Champions League). Omdat AS Roma zich waarschijnlijk niet zal plaatsen voor de Champions League, zijn de Italianen op coëfficiëntenvlak op dit moment minder belangrijk voor Ajax.

CLUB 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 TOTAAL 11. Arsenal* 19 21 26 10 19 95,000 12. Chelsea* 0 18 30 17 26 91,000 13. Borussia Dortmund* 22 10 18 18 22 90,000 14. Tottenham Hotspur 10 21 26 16 15 88,000 15. AS Roma* 13 25 17 11 20 86,000 16. FC Porto* 17 17 23 7 21 85,000 17. Ajax* 22 1,5 27 13 18 81,500 18. Shakhtar Donetsk 14 19 10 22 14 79,000 19. Olympique Lyon 22 14 17 23 0 76,000 20. Napoli 17 10 18 19 10 74,000 21. RB Leipzig 0 17 5 27 17 66,000 22. Red Bull Salzburg 5 21 16 10 7 59,000 23. Benfica 17 4 17 10 10 58,000 24. Bayer Leverkusen 18 0 11 18 10 57,000 25. Internazionale 18 0 11 18 10 57,000 26. Atalanta 0 11 2,5 20 17 50,500

* Deze club is nog actief in Europa.

Wel moet Ajax serieus rekening houden met FC Porto, dat met 85 punten een kleine voorsprong heeft. Laatstgenoemde verloor woensdag thuis van Chelsea in de Champions League en lijkt kansloos om verder te gaan in het toernooi. Voor Ajax zou het enorm schelen als FC Porto ingehaald wordt op de ranglijst met het oog op de potindeling voor de Champions League volgend seizoen. Porto lijkt zich net als Ajax te gaan plaatsen en neemt op dit moment dus een hogere plek in de indeling in dan de Amsterdammers. Ajax moet 3,5 punt goedmaken op Porto en zal daarvoor in ieder geval door moeten komen in de Europa League.

Kijkend naar de huidige ranglijsten in Europa bezet Ajax momenteel de laatste plek in de gunstige pot 2. Daarin zitten nog heel veel onzekerheden: Paris Saint-Germain zou Ajax kunnen helpen door kampioen te worden van Frankrijk, maar staat nu tweede. In Engeland is de strijd om plek vier razend spannend. Momenteel staat West Ham United, een club met een lagere coëfficiënt dan Ajax, op die plek. Dat is een gunstig scenario voor de Amsterdammers, maar Chelsea en Liverpool, clubs met hogere coëfficiënten, jagen nog altijd op die plek. Mocht Chelsea of Liverpool opschuiven naar de vierde plek, dan wordt Ajax uit pot 2 verstoten.

CLUBS IN POT 1 GEPLAATST ALS COËFFICIËNT Atlético Madrid 1ste van Spanje 115,000 Manchester City 1ste van Engeland 117,000 Bayern München 1ste van Duitsland 132,000 Internazionale 1ste van Italië 53,000 Lille OSC 1ste van Frankrijk 14,000 Sporting Portugal 1ste van Portugal 45,500 Zenit Sint-Petersburg 1ste van Rusland 50,000 Winnaar Europa League Winnaar Europa League

CLUBS IN POT 2 GEPLAATST ALS COËFFICIËNT Barcelona 2de van Spanje 122,000 Real Madrid 3de van Spanje 124,000 Juventus 3de van Italië 120,000 Paris Saint-Germain 2de van Frankrijk 112,000 Manchester United 2de van Engeland 104,000 Sevilla 4de van Spanje 98,000 FC Porto 2de van Portugal 85,000 Ajax 1ste van Nederland 81,500