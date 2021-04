Ajax laat geen supporters toe in Johan Cruijff ArenA tijdens bekerfinale

Donderdag, 8 april 2021 om 18:21 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:24

Ajax ziet af van de mogelijkheid om supporters de finale van de TOTO KNVB Beker op zondag 18 april te laten bekijken op grote schermen in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers kregen onverwacht toestemming van de overheid om 5.000 fans toe te laten in het eigen stadion, maar vinden een dergelijk evenement 'te complex en te kort dag om nu nog te organiseren', zo laat een woordvoerder weten aan Nu.nl.

De bekerfinale tussen Ajax en Vitesse wordt over anderhalve week gespeeld in De Kuip, waar geen supporters aanwezig mogen zijn. Vitesse mag van de overheid wél 3.000 supporters in de eigen GelreDome laten kijken naar de finale en maakt daar ook gebruik van. De 'public viewing'-evenementen rond de bekerfinale zijn onderdeel van een grootschalige pilot van de overheid om met het gebruik van toegangstesten de samenleving te openen.

Update pilot sneltesten bij evenementen:

Er komt geen ‘public viewing’ van de bekerfinale in de JC ArenA. Ajax is wel bezig met de organisatie om 7500 seizoenkaarthouders bij Ajax – AZ (25 april) te kunnen verwelkomen. Meer info volgt zodra er meer bekend is over de voorwaarden. — Ajax Fancare (@AjaxFancare) April 8, 2021

Een week na de finale volgt de 30ste speelronde in de Eredivisie en de 36ste in de Keuken Kampioen Divisie. Bij al die wedstrijden mag een beperkt aantal supporters aanwezig zijn. Ajax laat weten wél van de mogelijkheid gebruik te willen maken om 7.500 fans toegang te verschaffen tot de thuiswedstrijd tegen AZ op zondag 25 april. De Amsterdammers zijn druk met de organisatie daarvan en komen later naar buiten met de voorwaarden waaronder fans welkom zijn.