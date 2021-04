Spanning lijkt verdwenen na eerste duel tussen FC Porto en Chelsea

Chelsea heeft goede zakengedaan in de kwartfinales van de Champions League. Het team van trainer Thomas Tuchel was woensdagavond op neutraal terrein te sterk voor FC Porto. Het eerste duel in het Ramón Sánchez Pizjuán eindigde dankzij doelpunten van Mason Mount en Ben Chilwell in 0-2 en het stadion van Sevilla dient volgende week dinsdag ook als decor voor het weerzien tussen de Engelsen en de Portugezen. Tuchel had Hakim Ziyech niet nodig in Zuid-Spanje: de spelmaker bleef negentig minuten op de bank.

Een rake uithaal van Mount zorgde voor het klassenverschil in de eerste helft in het Ramón Sánchez Pizjuán. Chelsea speelde in defensief opzicht uitstekend en dwong FC Porto, dat niet over de geschorsten Sergio Oliveira en Medhi Taremi kon beschikken, tot doelpogingen die doelman Edouard Mendy niet bijster konden verontrusten. In de eerste twintig minuten lag het tempo van de wedstrijd weliswaar hoog en was het niveau tevens prima, maar FC Porto kwam niet verder dan een mislukte volley van Mateus Uribe.

Na iets meer dan een half uur spelen sloeg het team van Tuchel toe bij nota bene de eerste poging op doel. Mount ontsnapte aan de bewaking van Chancel Mbemba na een slimme pass van Jorginho en schoot het leer vervolgens met rechts laag in de linkerhoek: 0-1. Het was voor de Engelsman niet alleen zijn eerste Europese doelpunt ooit, ook groeide hij met 22 jaar en 87 dagen uit tot de jongste doelpuntenmaker van de Londenaren in een knock out-wedstrijd van de Champions League. Niemand maakte meer doelpunten voor Chelsea onder leiding van Tuchel dan de ex-speler van Vitesse: vijf.

FC Porto kwam sterker uit de kleedkamer en oogde dreigender in het begin van dde tweede helft. Na een minuut of tien ging een schot van Luis Diaz een halve meter naast het doel van Mendy. Enkele minuten later moest doelman Agustín Marchesín in actie komen op een schot van Antonio Rudiger in de hoek. Kai Havertz gleed de bal vervolgens voor een leeg doel naast nadat Timo Werner de bal breed had gelegd, maar laatstgenoemde Werner stond echter al buitenspel. Niet veel later voerde Tuchel zijn eerste wijzigingen door: de wederom ongelukkig spelende Werner werd vervangen door Christian Pulisic en Havertz maakte plaats voor Olivier Giroud.

Hoewel het team van Sérgio Conceição intens voetbal speelde en probeerde de tussenstand te nivelleren, had Chelsea uiteindelijk weinig te duchten van de ongevaarlijk ogende Portugezen. Een persoonlijke fout van Jesús Corona leidde vijf minuten voor het einde de 0-2 in. Eén minuut na een inzet van Pulisic op de paal liet de ex-speler van FC Twente een pass van Jorginho van zijn voet springen, waardoor Chilwell alleen op het doel van Marchesín af kon gaan en voor de eindstand kon zorgen.